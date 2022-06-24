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Как будут работать школы в Украине в новом учебном году: важные условия

Фото: в школах Украины готовятся к началу нового учебного года (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В украинских школах новый учебный год планируют начать традиционно с 1 сентября, и ученики смогут вернуться за парты, если это позволит ситуация с безопасностью в регионе.

Об этом 24 июня рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе брифинга.

Как готовят школы к началу учебного года

Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.

Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

  • специалисты ГСЧС проверяют учебные заведения и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • в школах должны действовать системы оповещения, и особенно обращается внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;
  • в каждом учебном заведении должно быть укрытие для всех учеников и педагогов;
  • в школах создаются запасы воды и медикаментов;
  • проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Украине могут изменить дату начала нового учебного года в школах и вузах в условиях военного положения.

Недавно глава МОН Украины Сергей Шкарлет объяснил, когда ученики и студенты могут пойти на учебу, и добавил, что министерство может дать разрешение в рамках автономии для руководителей профтехучилищ и вузов, чтобы начать обучение в начале августа или середине.

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