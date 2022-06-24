Як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році: важливі умови

В українських школах новий навчальний рік планують розпочати традиційно з 1 вересня, і учні зможуть повернутися за парти, якщо це дозволить ситуація з безпекою в регіоні.

Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть змінити дату початку нового навчального року у школах і вишах в умовах воєнного стану.

Нещодавно голова МОН України Сергій Шкарлет пояснив, коли учні та студенти можуть піти на навчання, і додав, що міністерство може дати дозвіл в рамках автономії для керівників профтехучилищ і вишів, щоб почати навчання на початку серпня або середині.