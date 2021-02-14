UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как будут работать школы и детские сады в Киеве с понедельника: важная информация

Автор: Светлана Мащенко

Школы и детские сады в Киеве вернутся к полноценной работе с понедельника, 15 февраля. Решение открыть образовательные учреждения приняли несмотря на сильные морозы, которые прогнозируются на следующей неделе.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Популярные новости
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату 13 февраля 2021
Врач назвал лучшую защиту от коронавируса: эффективнее, чем обычные маски 11 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
Снежный коллапс во Львове: город продолжает засыпать снегом пятый день (фото) 11 февраля 2021
Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие 11 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
В сети рассказали о "подвигах" русских туристов на Занзибаре: как же они "бухают" и матерятся 10 февраля 2021

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре на смену снегопадам установится морозная погода. И это, по его словам, позволит вернуть детей на учебу.

Чиновник отметил также, что в случае необходимости в КГГА могут принимать оперативные решения. Но пока что синоптическая ситуация в столице опасений не вызывает.

"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.

Как стало известно в администрации одного из столичных детских садов, работа планируется продолжиться с 15 февраля.

"Было распоряжение только на 11, 12 число, мы готовы работать с понедельника", - рассказали нам.

Тем временем синоптики прогнозируют сильные морозы на следующей неделе. Резко похолодает во вторник, 16 февраля. И "минус" будет держаться как минимум три дня.

Напомним, что работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды была остановлена на два дня - 11 и 12 февраля.

Отметим, что в пятницу, 12 февраля, школы также были закрыты в Черкассах из-за сильного снегопада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школа
Читайте также
В Киеве коммунальщики отказались расчищать от сугробов дорогу к школе для детей с проблемами зрения
Как будут работать школы в Украине до окончания карантина: в МОН сделали заявление
Прогноз погоды