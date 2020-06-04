Как будут работать кафе и рестораны с 5 июня: табу на детские комнаты и разметка для гостей

С 5 июня в Украине в рамках очередного ослабления карантина разрешили открыть рестораны и кафе не только на летних площадках, но и внутри. Но для работы мест общественного питания Министерство здравоохранения разработало ряд специальных правил, соблюдение которых обязательно.

В постановлении Минздрава говорится, что в заведении должна быть обязательно нанесена разметка для ожидающих клиентов в очереди. Социальная дистанция должна быть полтора метра. Всему персоналу перед сменой должны измерять температуру, если она выше нормы(37.2 градуса), сотрудник не допускается к работе. На входе должны обязательно находиться средства для обработки рук (антисептики).

Новые правила для клиентов заведений:

Обработка рук антисептиком перед входом на территорию заведения;

Придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра.

Заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот.

За столом можно сидеть без маски.

За столом могут находиться одновременно не более четырех человек, не учитывая детей до 14 лет.

В заведениях запрещается:

Проведение банкетов или собраний, в которых участвуют более 10 человек.

Клиенту нельзя заходить внутрь заведения без сопровождения сотрудника.

Детские комнаты под запретом.

Буфеты под запретом, самообслуживание клиентов запрещено.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия для ужесточения карантина.