Как будут работать кафе и рестораны с 5 июня: табу на детские комнаты и разметка для гостей

Кофейни и рестораны откроют свои помещения внутри с 5 июня
С 5 июня в Украине в рамках очередного ослабления карантина разрешили открыть рестораны и кафе не только на летних площадках, но и внутри. Но для работы мест общественного питания Министерство здравоохранения разработало ряд специальных правил, соблюдение которых обязательно.
В постановлении Минздрава говорится, что в заведении должна быть обязательно нанесена разметка для ожидающих клиентов в очереди. Социальная дистанция должна быть полтора метра. Всему персоналу перед сменой должны измерять температуру, если она выше нормы(37.2 градуса), сотрудник не допускается к работе. На входе должны обязательно находиться средства для обработки рук (антисептики).
Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия для ужесточения карантина.
Автор: Людмила Жукова