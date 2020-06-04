Як працюватимуть кафе і ресторани з 5 червня: табу на дитячі кімнати і розмітка для гостей

Кав'ярні та ресторани відкриють свої приміщення всередині з 5 червня
З 5 червня в Україні в рамках чергового послаблення карантину дозволили відкрити ресторани та кафе не лише на літніх майданчиках, але і всередині. Але для роботи місць громадського харчування Міністерство охорони здоров'я розробило ряд спеціальних правил, дотримання яких обов'язково.
У постанові МОЗ йдеться, що в закладі обов'язково повинна бути нанесена розмітка для очікучих клієнтів в черзі. Соціальна дистанція повинна бути півтора метра. Всьому персоналу перед зміною повинні вимірювати температуру, якщо вона вище норми(37.2 градуси), працівник не допускається до роботи. На вході повинні обов'язково знаходитися засоби для обробки рук (антисептики).
Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови для посилення карантину.
Автор: Людмила Жукова