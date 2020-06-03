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В Кабмине назвали условие ужесточения карантина

Новости » Коронавирус     03.06.2020 - 14:19
В Кабмине назвали условие ужесточения карантина
Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение будут принимать комиссии на местах

В Кабинете министров назвали условие ужесточения карантина. Решение об усилении будут принимать комиссии на местах.

Об этом в ходе заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам ослабления карантина на протяжении трех дней подряд региональная комиссия собирается внеочередно и отменяет ослабление некоторых противоэпидемических мер", - сказал министр.

Он добавил, что ослабление будут отменять, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Так, с 1 июня в Украине начался третий этап послабления карантина. Но карантин не снят окончательно - он продлится до 22 июня. При этом в Минздраве уже предупредили, что некоторые ограничения могут продлить и после завершения пятого этапа выхода из карантина.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе могут ужесточить карантин, поскольку он становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине.

Как писало РБК-Украина, Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом, когда количество новых заболевших примерно равно выздоровевшим.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство здравоохранения УкраиныкарантинМаксим Степанов
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