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Как будут работать банки на майские праздники: график

Как будут работать банки на майские праздники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Национальном банке рассказали украинцам, как будут работать банки на майские праздники.

Об этом сказано на официальном сайте финучреждения.

Напомним, что время действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, а также выходные не переносят на последующие дни после праздничных.

Праздничный день 1 мая не будут переносить с воскресенья.

Поэтому понедельник 2 мая будет обычным рабочим днем, в том числе, для банков. Межбанковские переводы будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 включительно датой банковского дня 2 мая 2022.

Понедельник, 9 мая, будет обычным рабочим днем для банковской системы Украины. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно.

Напомним, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Как мы ранее писали, Monobank прекращает обслуживать и закрывает счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси и ряда других стран.

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