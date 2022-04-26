Як працюватимуть банки на травневі свята: графік

У Національному банку розповіли українцям, як працюватимуть банки на травневі свята.
Про це сказано на офіційному сайті фінустанови.
Нагадаємо, що час дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, а також вихідні не переносять на наступні дні після святкових.
Святковий день 1 травня не переноситимуть з неділі.
Тож понеділок 2 травня буде звичайним робочим днем, в тому числі для банків. Міжбанківські перекази здійснюватимуться з 30 квітня по 2 травня 2022 включно датою банківського дня 2 травня 2022.
Понеділок, 9 травня, буде звичайним робочим днем для банківської системи України. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 7 по 9 травня 2022 року включно.
Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час.
Всі банки України підключені до системи і можуть здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово і без вихідних, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
Як ми раніше писали, Monobank припиняє обслуговувати і закриває рахунки клієнтів, що знаходяться на території Росії, Білорусі та ряду інших країн.