Будуть пружними й красивими. Аніта Луценко пояснила, як підтягнути руки у домашніх умовах

Багато людей, навіть які не страждають від зайвої ваги, мають проблеми із трицепсом - задньою частиною рук. Якщо ці м'язи не тренувати, то вони стають м'якими, можуть обвиснути та мати не естетичний вигляд.
Про те, як підтягнути руки у домашніх умовах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.
"Здавалося б, ну яке значення мають м‘які руки в сучасній ситуації. Але наше тіло часто відображає в наш стан. Доволі часто жінки мають цю проблему і незадоволені цим", - говорить Луценко.
Тренер пояснює, що люди часто напружують біцепс, коли носять пакети, але не включають в роботу трицепс. Відповідно не робочі м’язи стають слабкими.
"Найбільше переглядів на моїх відео про прес і частим запитом є "важкий низ". Всі, якщо тренують, то ці зони, а потім виявляється, що є м’які руки і непропорційний верх", - зауважує експерт.
Луценко додає, що відсутність самомасажу хоча б раз на тиждень також є причиною м‘яких рук.
Луценко радить дотримуватись наступних правил:
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