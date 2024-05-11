Будуть пружними й красивими. Аніта Луценко пояснила, як підтягнути руки у домашніх умовах

Чому руки стають м‘якими

"Здавалося б, ну яке значення мають м‘які руки в сучасній ситуації. Але наше тіло часто відображає в наш стан. Доволі часто жінки мають цю проблему і незадоволені цим", - говорить Луценко.

Тренер пояснює, що люди часто напружують біцепс, коли носять пакети, але не включають в роботу трицепс. Відповідно не робочі м’язи стають слабкими.

"Найбільше переглядів на моїх відео про прес і частим запитом є "важкий низ". Всі, якщо тренують, то ці зони, а потім виявляється, що є м’які руки і непропорційний верх", - зауважує експерт.

Луценко додає, що відсутність самомасажу хоча б раз на тиждень також є причиною м‘яких рук.

Як підтягнути руки

Луценко радить дотримуватись наступних правил: