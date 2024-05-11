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Будуть пружними й красивими. Аніта Луценко пояснила, як підтягнути руки у домашніх умовах

Як підтягнути руки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато людей, навіть які не страждають від зайвої ваги, мають проблеми із трицепсом - задньою частиною рук. Якщо ці м'язи не тренувати, то вони стають м'якими, можуть обвиснути та мати не естетичний вигляд.

Про те, як підтягнути руки у домашніх умовах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.

Чому руки стають м‘якими

"Здавалося б, ну яке значення мають м‘які руки в сучасній ситуації. Але наше тіло часто відображає в наш стан. Доволі часто жінки мають цю проблему і незадоволені цим", - говорить Луценко.

Тренер пояснює, що люди часто напружують біцепс, коли носять пакети, але не включають в роботу трицепс. Відповідно не робочі м’язи стають слабкими.

"Найбільше переглядів на моїх відео про прес і частим запитом є "важкий низ". Всі, якщо тренують, то ці зони, а потім виявляється, що є м’які руки і непропорційний верх", - зауважує експерт.

Луценко додає, що відсутність самомасажу хоча б раз на тиждень також є причиною м‘яких рук.

 

Як підтягнути руки

Луценко радить дотримуватись наступних правил:

  • включіть в тренування віджимання й інші вправи на руки
  • стійте в планці не тільки заради преса, а й заради рук. Корисною є як звичайна планка, так і бокова, ще варто опускатися і підніматися у планці
  • виконуйте ранкову зарядку - Сурію. Вона добре включає тріцепси (задня частина руки)
  • використовуйте скраби, креми, молочко чи косметичні масла хоча б раз на тиждень або робіть масаж

 

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