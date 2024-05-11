Будут упругими и красивыми. Анита Луценко объяснила, как подтянуть руки в домашних условиях

Много людей, даже которые не страдают лишним весом, имеют проблемы с трицепсом - задней частью рук. Если эти мышцы не тренировать, то они становятся мягкими, могут обвиснуть и выглядеть неэстетично.
О том, как подтянуть руки в домашних условиях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Аниты Луценко в Instagram.
"Казалось бы, ну какое значение имеют мягкие руки в современной ситуации. Но наше тело часто отражает в наше состояние. Зачастую женщины имеют эту проблему и недовольны этим", - говорит Луценко.
Тренер объясняет, что люди часто напрягают бицепсы, когда носят пакеты, но не включают в работу трицепсы. Соответственно не рабочие мышцы становятся слабыми.
"Больше всего просмотров на моих видео о прессе и частым запросом является "тяжелый низ". Все, если тренируют, то эти зоны, а потом оказывается, что есть мягкие руки и непропорциональный верх", - отмечает эксперт.
Луценко добавляет, что отсутствие самомассажа хотя бы раз в неделю тоже является причиной мягких рук.
Луценко советует придерживаться следующих правил:
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