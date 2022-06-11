Будут ли петь украинские звезды на русском языке после войны?

По его мнению, определенная часть аудитории еще будет потреблять русскоязычный музыкальный контент, но со временем все изменится. Также многое зависит от политической ситуации в будущем.

"Этот вопрос (русский язык в песнях наших звезд. - Ред.) зависит от того, как будет складываться политическая повестка дня следующих лет. Если режим в Москве упадет и произойдут глобальные перемены, выход войск, возвращение территорий, покаяние, депутинизация, будут выплачены репарации, и Россия станет дружественным для нас рынком сбыта украинской музыкальной продукции, то это возможно.

То, как это происходило в Европе после Второй мировой войны", - заявил Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)

Продвигать русскоязычный контент - невыгодно

Если изменения не произойдут, считает продюсер, то на русском языке даже с точки зрения бизнеса петь нет смысла.

"Какая-то часть украинской аудитории еще какое-то время будет потреблять русскоязычный музыкальный контент. Но продвигать его в Украине качественно и результативно практически невозможно. Ни радио, ни ТВ, ни крупные издательства, ни популярные блогеры не будут активно поддерживать такие релизы, они будут теряться в украинском информационном пространстве", - уверен Ясинский.

Он считает, что украинские песни и песни на английском будут превосходить русскоязычные по уровню промоушена, и со временем последних будет все меньше, а их исполнители будут рисковать оказаться в нишевом сегменте.

Украинские звезды поразили своим единством

По словам продюсера, после 24 февраля он был поражен единством и проявлением воли, патриотизма, смелости.

"И вряд ли было когда-то что-то подобное среди музыкантов и артистов. Есть те, кто на фронте, есть те, кто собирает фантастические средства и помощь для армии, есть те, кто на полевой кухне готовит еду для военных и волонтеров, проводят концерты. Это невероятное единение всех вокруг общего бедствия", - говорит Ясинский.

Выделять кого-то, кто бы его поразил больше всего своей позицией, он не стал, однако отметил музыкальный прорыв Леси Никитюк, которая давно мечтала петь.

"Вот если говорить о творчестве в этот исторический момент, то наконец в музыке себя нашла Леся Никитюк. Она мечтала петь, но что-то с репертуаром было непонятно. А тут, что ни песня, то народный шлягер! Умница!" - резюмировал продюсер.

Леся выпустила уже несколько хитов, из которых самый известный:

"Цей сон" в коллаборации со Степаном Гигой:

"Нова морська пісня"

"Сіла птаха українська"

Для справки

Михаил Ясинский стал настоящим "гуру" музыкальной индустрии после 2007 года, когда была основана компания Secret Service Entertainment Agency.

Продюсерская компания специализируется на менеджменте артистов и представителей шоу-бизнеса. В портфеле агентства - сотрудничество с Олей Поляковой, Натальей Могилевской, Максом Барских, Аланом Бадоевым, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, группой Агонь, Jerry Heil и другими.

С 2013-го года Ясинский подписал контракт с украинской певицей Олей Поляковой. С тех пор артистка стала настоящей суперзвездой.