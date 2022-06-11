Будут ли петь украинские звезды на русском языке после войны?

Украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал о перспективах развития нашей музыкальной индустрии, высказался про русский язык в песнях, а также рассказал, кто из украинских артистов больше всего его поразил после 24 февраля.
Об этом гендиректор компании Secret Service EA, продюсер Оли Поляковой, рассказал в интервью РБК-Украина.
По его мнению, определенная часть аудитории еще будет потреблять русскоязычный музыкальный контент, но со временем все изменится. Также многое зависит от политической ситуации в будущем.
"Этот вопрос (русский язык в песнях наших звезд. - Ред.) зависит от того, как будет складываться политическая повестка дня следующих лет. Если режим в Москве упадет и произойдут глобальные перемены, выход войск, возвращение территорий, покаяние, депутинизация, будут выплачены репарации, и Россия станет дружественным для нас рынком сбыта украинской музыкальной продукции, то это возможно.
То, как это происходило в Европе после Второй мировой войны", - заявил Михаил Ясинский.
Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)
Если изменения не произойдут, считает продюсер, то на русском языке даже с точки зрения бизнеса петь нет смысла.
"Какая-то часть украинской аудитории еще какое-то время будет потреблять русскоязычный музыкальный контент. Но продвигать его в Украине качественно и результативно практически невозможно. Ни радио, ни ТВ, ни крупные издательства, ни популярные блогеры не будут активно поддерживать такие релизы, они будут теряться в украинском информационном пространстве", - уверен Ясинский.
Он считает, что украинские песни и песни на английском будут превосходить русскоязычные по уровню промоушена, и со временем последних будет все меньше, а их исполнители будут рисковать оказаться в нишевом сегменте.
По словам продюсера, после 24 февраля он был поражен единством и проявлением воли, патриотизма, смелости.
"И вряд ли было когда-то что-то подобное среди музыкантов и артистов. Есть те, кто на фронте, есть те, кто собирает фантастические средства и помощь для армии, есть те, кто на полевой кухне готовит еду для военных и волонтеров, проводят концерты. Это невероятное единение всех вокруг общего бедствия", - говорит Ясинский.
Выделять кого-то, кто бы его поразил больше всего своей позицией, он не стал, однако отметил музыкальный прорыв Леси Никитюк, которая давно мечтала петь.
"Вот если говорить о творчестве в этот исторический момент, то наконец в музыке себя нашла Леся Никитюк. Она мечтала петь, но что-то с репертуаром было непонятно. А тут, что ни песня, то народный шлягер! Умница!" - резюмировал продюсер.
Леся выпустила уже несколько хитов, из которых самый известный:
Михаил Ясинский стал настоящим "гуру" музыкальной индустрии после 2007 года, когда была основана компания Secret Service Entertainment Agency.
Продюсерская компания специализируется на менеджменте артистов и представителей шоу-бизнеса. В портфеле агентства - сотрудничество с Олей Поляковой, Натальей Могилевской, Максом Барских, Аланом Бадоевым, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, группой Агонь, Jerry Heil и другими.
С 2013-го года Ясинский подписал контракт с украинской певицей Олей Поляковой. С тех пор артистка стала настоящей суперзвездой.
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