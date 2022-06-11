Чи співатимуть українські зірки російською мовою після війни?

На його думку, певна частина аудиторії ще споживатиме російськомовний музичний контент, але з часом все зміниться. Так само багато чого залежить від політичної ситуації в майбутньому.

"Це питання (російська мова в піснях наших зірок. - Ред.) залежить від того, як буде складатися політичний порядок денний наступних років. Якщо режим у Москві впаде і відбудуться глобальні зміни, вихід військ, повернення територій, покаяння, депутинізація, буде виплачено репарації, і Росія стане дружнім для нас ринком збуту української музичної продукції, то це можливо.

Те, як це відбувалося в Європі після Другої світової війни", - заявив Михайло Ясинський.

Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)

Просувати російськомовний контент - невигідно

Якщо зміни не стануться, вважає продюсер, то російською мовою навіть з точки зору бізнесу співати нема сенсу.

"Якась частина української аудиторії ще якийсь час споживатиме російськомовний музичний контент. Але просувати його в Україні якісно та результативно практично неможливо. Ні радіо, ні ТБ, ні великі видавництва, ні популярні блогери не будуть активно підтримувати такі релізи, вони будуть губитись в українському інформаційному просторі", - впевнений Ясинський.

Він вважає, що українські пісні та пісні англійською будуть перевершувати російськомовні за рівнем промоції, і з часом останніх буде дедалі менше, а їх виконавці ризикуватимуть опинитися у нішевому сегменті.

Українські зірки вразили своєю єдністю

За словами продюсера, після 24 лютого він був вражений єдністю та виявом волі, патріотизму, сміливості.

"І навряд чи було колись щось подібне серед музикантів та артистів. Є ті, хто на фронті, є ті, хто збирає фантастичні кошти та допомогу для армії, є ті, хто на польовій кухні готує їжу для військових та волонтерів, проводять концерти. Це неймовірне єднання всіх навколо спільного лиха", - каже Ясинський.

Виділяти когось, хто б його вразив найбільше своєю позицією, він не став, однак відзначив музичний прорив Лесі Нікітюк, яка давно мріяла співати.

"Ось якщо говорити про творчість у цей історичний момент, то нарешті у музиці себе знайшла Леся Нікітюк. Вона мріяла співати, але щось із репертуаром було незрозуміло. А тут, що не пісня, то народний шлягер! Розумниця!" - резюмував продюсер.

Леся випустила вже кілька хітів, з яких найвідоміший:

"Цей сон" в колаборації зі Степаном Гігою:

"Нова морська пісня"

"Сіла птаха українська"

Для довідки

Михайло Ясинський став справжнім "гуру" музичної індустрії після 2007 року, коли було засновано компанію Secret Service Entertainment Agency.

Продюсерська компанія спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу. У портфелі агенції - співпраця з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil та іншими.

З 2013-го року Ясинський підписав контракт з українською співачкою Олею Поляковою. Відтоді артистка стала справжньою суперзіркою.