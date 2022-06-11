Чи співатимуть українські зірки російською мовою після війни?

Український продюсер Михайло Ясинський розповів про перспективи розвитку нашої музичної індустрії, висловився про російську мову в піснях, а також розповів, хто з українських артистів найбільше його вразив після 24 лютого.
Про це гендиректор компанії Secret Service EA, продюсер Олі Полякової, розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
На його думку, певна частина аудиторії ще споживатиме російськомовний музичний контент, але з часом все зміниться. Так само багато чого залежить від політичної ситуації в майбутньому.
"Це питання (російська мова в піснях наших зірок. - Ред.) залежить від того, як буде складатися політичний порядок денний наступних років. Якщо режим у Москві впаде і відбудуться глобальні зміни, вихід військ, повернення територій, покаяння, депутинізація, буде виплачено репарації, і Росія стане дружнім для нас ринком збуту української музичної продукції, то це можливо.
Те, як це відбувалося в Європі після Другої світової війни", - заявив Михайло Ясинський.
Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)
Якщо зміни не стануться, вважає продюсер, то російською мовою навіть з точки зору бізнесу співати нема сенсу.
"Якась частина української аудиторії ще якийсь час споживатиме російськомовний музичний контент. Але просувати його в Україні якісно та результативно практично неможливо. Ні радіо, ні ТБ, ні великі видавництва, ні популярні блогери не будуть активно підтримувати такі релізи, вони будуть губитись в українському інформаційному просторі", - впевнений Ясинський.
Він вважає, що українські пісні та пісні англійською будуть перевершувати російськомовні за рівнем промоції, і з часом останніх буде дедалі менше, а їх виконавці ризикуватимуть опинитися у нішевому сегменті.
За словами продюсера, після 24 лютого він був вражений єдністю та виявом волі, патріотизму, сміливості.
"І навряд чи було колись щось подібне серед музикантів та артистів. Є ті, хто на фронті, є ті, хто збирає фантастичні кошти та допомогу для армії, є ті, хто на польовій кухні готує їжу для військових та волонтерів, проводять концерти. Це неймовірне єднання всіх навколо спільного лиха", - каже Ясинський.
Виділяти когось, хто б його вразив найбільше своєю позицією, він не став, однак відзначив музичний прорив Лесі Нікітюк, яка давно мріяла співати.
"Ось якщо говорити про творчість у цей історичний момент, то нарешті у музиці себе знайшла Леся Нікітюк. Вона мріяла співати, але щось із репертуаром було незрозуміло. А тут, що не пісня, то народний шлягер! Розумниця!" - резюмував продюсер.
Леся випустила вже кілька хітів, з яких найвідоміший:
Михайло Ясинський став справжнім "гуру" музичної індустрії після 2007 року, коли було засновано компанію Secret Service Entertainment Agency.
Продюсерська компанія спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу. У портфелі агенції - співпраця з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil та іншими.
З 2013-го року Ясинський підписав контракт з українською співачкою Олею Поляковою. Відтоді артистка стала справжньою суперзіркою.
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