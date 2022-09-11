Будут ли лютые морозы? Синоптики дали новый прогноз на зиму

Зима должна будет теплой

Хотя специалисты стопроцентно не могут спрогнозировать, какой именно будет зима в Украине, вероятнее всего нас ждет теплая зима.

"По прогнозам, которые есть на это время, ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20-х годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", - рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Специалист отметила, что несмотря на вероятность теплой зимы, возможны кратковременные периоды, когда будет заходить арктический воздух и температура будет снижаться.

Все будет зависеть от процессов, происходящих в мировых океанах, откуда будут приходить потоки воздуха в нашу страну.

Директор Украинского метеорологического центра Николай Кульбида также подтвердил, что очень холодной зимы не будет.

"Такая вероятность для Украины является мизерной. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся", - написал он.