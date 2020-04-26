Будут дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на майские праздники

Погода в Украине в начале мая будет весьма нестабильной. После затяжной недели дождей, во многих областях страны ожидается небольшое похолодание. На 1 и 2 мая дожди отступят, но ненадолго. Вся первая декада мая будет сырой и прохладной.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, первые дни мая порадуют небольшим повышением температуры, однако ближе к 9 мая в Украине пройдут грозы. Новый затяжной сезон дождей продлится еще неделю, а после этого наступит резкое потепление. В последнюю декаду мая на Украину обрушится сухое и жаркое лето. По прогнозу Горбаня, температура воздуха будет достигать в некоторых областях +28 +32 градуса.

Однако метеорологические сайты показывают в долгосрочных прогнозах, что первая декада мая будет относительно сухой, дожди возможны 4, 5, и 6 мая. Следующий этап похолодания и гроз наступит в середине месяца – с 16 по 20 мая. Температура воздуха может упасть до +10 +13 градусов.

Стоит отметить, что на 1 мая дожди ожидаются в восточных областях и в целом первая декада там ожидается прохладной, не более +17 +23 градусов в дневные часы.

Погода во Львове (gismeteo.ua)

В южных областях в первые дни мая будет сухо, а серьезные осадки стоит ожидать в середине месяца. Температура воздуха в первой декаде мая ожидается на уровне +16 +20 градусов.

Погода в Одессе (gismeteo.ua)

На западе Украины 1 мая будет тепло, до +22 градусов и без осадков. Однако в первую декаду мая температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов, с периодическими осадками.

Погода во Львове (gismeteo.ua)

В Киеве на 1 мая ожидается солнечная и сухая погода, до +23 градусов. Первая декада месяца будет прохладной, от +13 до +19 градусов.

Погода в Киеве (gismeteo.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде в последние дни апреля.