Будуть дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на травневі свята

Погода в Україні на початку травня буде досить нестабільною. Після затяжного тижня дощів, у багатьох областях країни очікується невелике похолодання. На 1 і 2 травня дощі відступлять, але ненадовго. Вся перша декада травня буде сирою та прохолодною.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, перші дні травня порадують невеликим підвищенням температури, однак ближче до 9 травня в Україні пройдуть грози. Новий затяжний сезон дощів триватиме ще тиждень, а після цього настане різке потепління. В останню декаду травня на Україну обрушиться сухе і спекотне літо. За прогнозом Горбаня, температура повітря буде досягати в деяких областях +28 +32 градуси.

Однак метеорологічні сайти показують у довгострокових прогнозах, що перша декада травня буде відносно сухою, дощі можливі 4, 5 і 6 травня. Наступний етап похолодання і гроз настане у середині місяця – з 16 по 20 травня. Температура повітря може опускатися до +10 +13 градусів.

Варто відзначити, що на 1 травня дощі очікуються у східних областях і в цілому перша декада там очікується прохолодною, не більше +17 +23 градусів, у денні години.

Погода у Львові (gismeteo.ua)

У південних областях у перші дні травня буде сухо, а серйозні опади слід очікувати в середині місяця. Температура повітря в першій декаді травня очікується на рівні +16 +20 градусів.

Погода в Одесі (gismeteo.ua)

На заході України 1 травня буде тепло, до +22 градусів і без опадів. Однак у першу декаду травня температура повітря коливатиметься від +18 до +23 градусів, з періодичними опадами.

Погода у Львові (gismeteo.ua)

У Києві на 1 травня очікується сонячна і суха погода, до +23 градусів. Перша декада місяця буде прохолодною, від +13 до +19 градусів.

Погода у Києві (gismeteo.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про погоду в останні дні квітня.