Будуть добре рости та не хворіти: коли найкраще поливати кімнатні рослини

Коли потрібно поливати кімнатні рослини

Часто для стимуляції росту люди схильні поливати рослини більше, ніж необхідно. Щоправда, нестача води особливо шкідлива для рослин, але й надмірний полив навряд чи піде на користь.

Кімнатні рослини варто поливати один раз на тиждень. Найкраще робити це вранці або вечері.

Ранковий полив кращий, адже рослина встигає спокійно просохнути до заходу сонця. Вночі вода залишається в ґрунті, навколо коріння та на листі, викликаючи гниття, зростання грибків та комах. Тому варто уникати поливу у цей час.

Ознаки, що рослину потрібно полити

Щоб визначити, чи потребує квітка поливу, досить доторкнутись пальцем до ґрунту у горщику. Якщо грунт сирий або трохи вологий, вода не потрібна. Якщо сухий - потрібен полив.

Ще один спосіб: постукайте по горщику. Якщо звук глухий, то ґрунт вологий, якщо дзвінкий - сухий.

Також оцініть зовнішній вигляд квітки. Зазвичай коли рослині не вистачає вологи, листя жовтіє і стає млявим.

Чим поливати кімнатні квіти, щоби добре росли

Оптимальний варіант для поливу - м'яка або середньої жорсткості вода. Хлорована вода з-під крана не підходить.

Якщо іншого варіанту немає, то потрібно, щоб вода з-під крана настоялася упродовж доби у відкритому посуді.

Коли рослини ростуть інтенсивно, їх корисно поливати теплою водою. Температура води повинна бути на 5-7°C вище, ніж температура повітря в приміщенні. У разі поливу холодною водою у рослин загнивають стебла і коріння, може опадати листя і бутони.

Не можна поливати теплою водою рослини, які ростуть в прохолодних місцях і перебувають у стані спокою.