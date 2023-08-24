Будут хорошо расти и не болеть: когда лучше всего поливать комнатные растения

Когда нужно поливать комнатные растения

Часто для стимуляции роста люди склонны поливать растения больше, чем нужно. Правда, недостаток воды особенно вреден для растений, но и чрезмерный полив вряд ли пойдет на пользу.

Комнатные растения следует поливать один раз в неделю. Лучше всего делать это утром или вечером.

Утренний полив лучше, ведь растение успевает спокойно просохнуть до заката. Ночью вода остается в почве, вокруг корней и на листьях, вызывая гниение, рост грибков и насекомых. Поэтому следует избегать полива в это время.

Признаки, что растение нужно полить

Чтобы определить, требует ли цветок полива, достаточно потрогать пальцем почву в горшке. Если почва сырая или немного влажная, вода не нужна. Если сухая - нужен полив.

Еще один способ: постучите по горшку. Если звук глухой, то почва влажная, если звонкая - сухая.

Также оцените внешний вид цветка. Обычно когда растению не хватает влаги, листья желтеют и становятся вялыми.

Чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли

Оптимальный вариант для полива - мягкая или средней жесткости вода. Хлорированная вода из-под крана не подходит.

Если другого варианта нет, то нужно, чтобы вода из-под крана настоялась в течение суток в открытой посуде.

Когда растения растут интенсивно, их полезно поливать теплой водой. Температура воды должна быть на 5-7°C выше температуры воздуха в помещении. В случае полива холодной водой у растений загнивают стебли и корни, могут опадать листья и бутоны.

Нельзя поливать теплой водой растения, растущие в прохладных местах и находящиеся в состоянии покоя.