Будущие врачи обманом сдавали экзамены: полиция раскрыла масштабную схему мошенничества

Полиция Киевской области раскрыла масштабную схему мошенничества на экзаменах двух медицинских ВУЗов в столице. В схеме замешаны студенты, которые обманом сдавали тесты и экзамены, а также преподаватели учебных учреждений.

В полиции сообщили, что студенты обращались к преступной группировке для того, чтобы успешно сдать экзамены "КРОК". Детали сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

Студенты-медики, которые хотели успешно сдать экзамены "КРОК" обращались к организатору мошеннической схемы, который рассказывал, что занимает административную должность в ВУЗе и владеет большим кругом знакомств с должностными лицами Минздрава Украины и ГО "Центр тестирования". Он обещал за "денежное вознаграждение" решить "вопросы с успешной сдачей экзаменов и получением соответствующего сертификата". Стоимость такой услуги стартовала от 3000 долларов.

Получив "заявку клиента" организатор через свои контакты с преподавателями и студентами, которые успешно учились или учатся в учебных заведениях медицинского направления, предлагал им за 500 долларов сдать экзамен вместо клиента. Также мошенники получали оригиналы паспортов своих клиентов, вносили в них изменения, переклеивали фотографии, чтобы вместо них экзамены сдавали другие люди. Подставные студенты успешно сдавали экзамены, получали сертификаты, которые давали возможность продолжить обучение на медицинском факультете.

При обыске было обнаружено 8 таких поддельных паспортов и известно о 60 случаях мошенничества с экзаменами. Также были обнаружены экзаменационные работы подставных студентов, документация по проведению экзаменов, паспорта граждан Украины с признаками подделки, средства связи, деньги, бланки сертификатов успешной сдачи экзаменов.

По данному факту проводится досудебное расследование, открыто производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения участникам преступной схемы.