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"Буду розмовляти російською": учасниця "Від пацанки до панянки" потрапила в мовний скандал (відео)

Учасниця українських телешоу Ірина Слюнько (фото: скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

Учасниця шоу "Від пацанки до панянки" та "Супермама" Ірина Слюнько втрапила в мовний скандал із сусідами свого житлового кварталу. Жінка заявила, що не буде розмовляти українською, а також зневажає тих, хто говорить державною мовою.

Відео з її участю поширилося в кількох Telegram-каналах.

Мовний скандал за участі Ірини Слюнько

Жінка надіслала голосове повідомлення в чат із сусідами в месенджері, де почала висловлювати свою думку з приводу української мови.

"Я все життя прожила в Херсоні. Я вчилася в російськомовній школі. Я розмовляла і буду розмовляти російською. І повірте мені. Те що, ви пишете, що в нас є українська мова. Але, мені так по**й, чесно кажучи", - сказала вона.

Після цих слів Ірина почала принижувати інших учасників чату за їхню позицію.

Варто також зазначити, що голос жінки звучить не дуже тверезим.

Цікаво, що коли Ірина брала участь у реаліті-шоу "Супермама", вона хизувалася суперницям житловим кварталом, де проживає. А зараз обрала позицію принизити інших його мешканців.

У відео присутня нецензурна лексика!

Що відомо про Ірину Слюнько

Вона брала участь в українських телешоу "Від пацанки до панянки", "Пацанки. Нове життя" та "Супермама".

Глядачам вона запам'яталася своєю безпосередністю та легкістю. Проте водночас шокувала тим, що дозволяє своєму неповнолітньому сину курити. А під час зустрічі з учасницями проєкту "Супермама" запропонувала жінкам з самого ранку пити шампанське, що вони не дуже радісно сприйняли.

Ірина Слюнько (фото: instagram.com/irasliunko)

Раніше ми розповідали, як громадська діячка була шокована ставленням до української мови в Одесі.

Читайте також, яка відома мережа магазинів краси втрапила в мовний скандал.

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