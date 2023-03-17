RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Буду говорить по-русски": участница "Від пацанки до панянки" попала в языковой скандал (видео)

Участница украинских телешоу Ирина Слюнько (фото: скриншот)
Автор: Юлия Гаюк

Участница шоу "Від пацанки до панянки" и "Супермама" Ирина Слюнько попала в языковой скандал с соседями своего жилого квартала. Женщина заявила, что не будет разговаривать на украинском, а также презирает тех, кто говорит на государственном языке.

Видео с ее участием распространилось в нескольких Telegram-каналах.

Языковой скандал с участием Ирины Слюнько

Женщина отправила голосовое сообщение в чат с соседями в мессенджере, где начала высказывать свое мнение по поводу украинского языка.

"Я всю жизнь прожила в Херсоне. Я училась в русскоязычной школе. Я разговаривала и буду разговаривать на русском. И поверьте мне. То, что вы пишете, что у нас есть украинский язык. Но мне так по**й, честно говоря", - сказала она.

После этих слов Ирина принялась унижать других участников чата за их позицию.

Стоит также отметить, что голос женщины звучит не слишком трезвым.

Интересно, что когда Ирина принимала участие в реалити-шоу "Супермама", она хвасталась соперницам жилым кварталом, где проживает. А сейчас выбрала позицию унизить других жителей.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Что известно об Ирине Слюнько

Она принимала участие в украинских телешоу "Від пацанки до панянки", "Пацанки. Нове життя" и "Супермама".

Зрителям она запомнилась своей непосредственностью и легкостью. Однако в то же время шокировала тем, что позволяет своему несовершеннолетнему сыну курить. А во время встречи с участницами проекта "Супермама" предложила женщинам с самого утра пить шампанское, что они не радостно восприняли.

Ирина Слюнько (фото: instagram.com/irasliunko)

Ранее мы рассказывали, как общественный деятель была шокирована отношением к украинскому языку в Одессе.

Читайте также, какая известная сеть магазинов красоты попала в языковой скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВід пацанки до панянкиШоу-бизнесязыковой скандал