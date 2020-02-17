Как будто знал: в Днепре в жуткой аварии погиб известный ведущий

В ДТП погиб известный ведущий (Коллаж РБК-Украина)

Преступники на иномарке въехали в толпу людей и убили известного ведущего

Известный ведущий и организатор праздничных мероприятий из Днепра погиб в жутком ДТП 16 февраля. 30-летнего Александра Усачева и его 4-летнюю дочь сбили преступники на иномарке, которые устроили погоню с полицией.

Как отмечается, ДТП произошло вечером в воскресенье, 16 февраля, на Слобожанском проспекте. Преступники на угнанном автомобиле Audi, в котором везли похищенного мужчину, сбили на перекрестке троих пешеходов. Александр Усачев погиб на месте от сильных травм, за жизнь его дочери Нади сейчас борются врачи областной детской клинической больницы. Третья жертва аварии также находится в больнице.

Известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время совершения ДТП, он сбил столб, въехал в людей, вылетел на тротуар, где чудом не сбил еще двух человек.

"Для себя и не жил практически. Яркий и творческий, добрый, фантастически отзывчивый. Абсолютный бессребреник – таких сейчас нет…Торопился отдавать себя людям. Как будто что-то знал…", - рассказали об Усачеве друзья в социальных сетях.

Также сообщается, что прощание с ведущим состоится во вторник, 18 февраля по улице Воронежской, 16, в 11:00.

Александр Усачев погиб в ДТП в Днепре

Кроме того, друзья Александра Усачева разместили номера карт для сбора помощи родным погибшего ведущего.

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