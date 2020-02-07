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В Киеве ребенок умер во время процедуры в больнице: новые детали трагедии

STYLERПроисшествия    07.02.2020 - 20:18
В Киеве ребенок умер во время процедуры в больнице: новые детали трагедии
В больнице Киева ребенок умер во время процедуры (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве ребенок умер в больнице, когда в его пищевод вводили зонд

В больнице Киева на приеме у врача умер ребенок. Двухлетнего Максима привезли в детское учреждение на улице Богатырской (Детская клиническая больница №1), где во время проведения гастроскопии 5 февраля мальчику стало плохо и он скончался. В полиции рассказали о подробностях страшной трагедии.

Предварительно сообщается, что мальчик погиб от разрыва глотки и пищевода. Его привезли в больницу после того, как он подавился пластиковой деталью от игрушки. Сейчас тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Максима привезли в больницу вечером 4 февраля с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение и инородное тело в пищеводе. Но утром состояние ребенка ухудшилось.

Когда мальчику проводили гастроскопию (в пищевод ввели зонд), у него остановилось сердце прямо на руках у отца, который держал сына во время процедуры. Врачи пытались проводить реанимацию, но малыш скончался.

Родители обвиняют медиков в халатности. Но врачи отказываются комментировать ситуацию. Пока что не понятно, из-за чего произошел разрыв глотки - введения зонда или проглоченной игрушки. Ведь, по словам родителей, с первой попытки зонд ввести не удалось, но врач настоял на проведении процедуры.

Правоохранители в больнице допросили заведующего реанимационным отделением, врача и отца мальчика. В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником, которое повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему". Если ошибка медиков будет доказана, виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

В больнице Киева ребенок умер во время процедуры в больнице (видео: YouTube/ТСН)

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