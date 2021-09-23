Будто самолет упал: украинцы рассказали о редком землетрясении и показали видео

Отметим, что землетрясение подобной силы, хоть и согласно шкале Рихтера относится к категории умеренных, является довольно редким для территории Украины. Хотя внезапная тряска земли сегодня около 6:20 утра многих напугала, к счастью, обошлось без пострадавших, а данные о возможных разрушениях пока не поступали.

По данным Немецкого научно-исследовательского центра геологических наук (GFZ), зафиксированная глубина толчков - 60 км

"Расстояния 68 км к северо-западу от Черновцов, Украина / население: 266,000 / местное время: 06:18:04.4 2021-09-23. 5 км к северо-западу от Товсте, Украина / население: 3200 / местное время: 06:18:04.4 2021-09-23", - говорится в сводке.

Кроме Тернопольской и Ивано-Франковской областях, подземные толчки также чувствовались в Хмельницкой и Винницкой областях.

Вот как украинцы описывают ощущения от землетрясения в Facebook-группе "Тернопільські плітки".

Я проснулась утром от того, что почувствовала, как трясет кровать, на которой я спала. Трясло сильно, но недолго. Надо мною висят на стене портреты и картины в рамках, я слышала, как те рамки стучали по стене. И был такой звук, будто с горы катятся большие камни... дотянулась до телефона рядом, чтобы посмотреть время, было 6:20 ...

Задребезжали двери, такое ощущение, будто проехала большая машина под окнами, даже вышла во двор - это было где-то 6.18. с. Волица Тернопольская обл.

Почувствовала какой-то толчок и гул внутри тела

Да, было, проснулась от того, что кроватью трясло, а муж от того, словно бы в окно кто-то что-то бросил

Было ощутимо, тряхнуло хорошенько, даже во сне почувствовала! Тернополь

Почувствовали 06.19 минут был сильный один толчок, с. Верняки, возле Збаража.

Кровать подпрыгнула, звук - будто самолет упал.

В Виннице легонько. Едва почувствовал на улице. Гудело. И свет вырубило вокруг

Где-то в 6.15-6.20 утра проснулся от грохота. Впечатления и звук были, как от грузового поезда, который приближается на малой скорости

Я почувствовала. Мы с дочерью проснулись от того, что кровать шатало и скрипела

Я проснулся от того, что кровать трясло - думал будили, но никого не было. Винницкая обл.

Также Наталья Волощук из Черткова опубликовала видео с камеры, которая "сняла взрыв и как стену дома трясло".

Видео: землетрясение в Тернопольской области 23 сентября

В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 (фото: emsc-csem.org)