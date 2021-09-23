Будто самолет упал: украинцы рассказали о редком землетрясении и показали видео

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в Тернопольской области 23 сентября рано утром. Эпицентр находился около Черткова, на границе с Ивано-Франковской областью по реке Днестр, и подземные толчки ощутили жители многих населенных пунктов в разных областях.
Местные жители поделились впечатлениями от такой тряски, а также в сети опубликовали видео.
Отметим, что землетрясение подобной силы, хоть и согласно шкале Рихтера относится к категории умеренных, является довольно редким для территории Украины. Хотя внезапная тряска земли сегодня около 6:20 утра многих напугала, к счастью, обошлось без пострадавших, а данные о возможных разрушениях пока не поступали.
По данным Немецкого научно-исследовательского центра геологических наук (GFZ), зафиксированная глубина толчков - 60 км
"Расстояния 68 км к северо-западу от Черновцов, Украина / население: 266,000 / местное время: 06:18:04.4 2021-09-23. 5 км к северо-западу от Товсте, Украина / население: 3200 / местное время: 06:18:04.4 2021-09-23", - говорится в сводке.
Кроме Тернопольской и Ивано-Франковской областях, подземные толчки также чувствовались в Хмельницкой и Винницкой областях.
Вот как украинцы описывают ощущения от землетрясения в Facebook-группе "Тернопільські плітки".
Также Наталья Волощук из Черткова опубликовала видео с камеры, которая "сняла взрыв и как стену дома трясло".
Видео: землетрясение в Тернопольской области 23 сентября
В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 (фото: emsc-csem.org)
Напомним, что буквально на днях в Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение.