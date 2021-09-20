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В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение

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Донецкая область, Понедельник 20 сентября 2021 16:00
В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение Фото: в Донецкой области произошло землетрясение (twitter.com SvrTroposphere)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области вчера, 19 сентября, произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 3,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 километрах на юго-запад от города Доброполье.

Подземные толчки могли ощущать люди внутри помещений, особенно на верхних этажах. Землетрясение не несло угрозы местному населению.

"Последнее землетрясение из указанного района было зарегистрировано 07 августа 2020 года с магнитудой 2,9", - заявили в центре спецконтроля.

В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение

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Донецкая область Землетрясение
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