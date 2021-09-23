Ніби літак впав: українці розповіли про рідкісний землетрус і показали відео

Землетрус магнітудою 4,3 бала стався в Тернопільській області 23 вересня рано вранці. Епіцентр знаходився біля Чорткова, на кордоні з Івано-Франківською областю по річці Дністер, і підземні поштовхи відчули жителі багатьох населених пунктів у різних областях.
Місцеві жителі поділилися враженнями від такої тряски, а також в мережі опублікували відео.
Зазначимо, що землетрус подібної сили, хоч і згідно зі шкалою Ріхтера відноситься до категорії помірних, є досить рідкісним для території України. Хоча раптова тряска землі сьогодні близько 6:20 ранку багатьох налякала, на щастя, обійшлося без постраждалих, а дані про можливі руйнування поки не надходили.
За даними німецького науково-дослідного центру геологічних наук (GFZ), зафіксована глибина поштовхів - 60 км
"Відстані 68 км на північний захід від Чернівців, Україна / населення: 266,000 / місцевий час: 06:18:04.4 2021-09-23. 5 км на північний захід від Товсте, Україна / населення: 3200 / місцевий час: 06:18:04.4 2021-09-23", - йдеться у зведенні.
Окрім Тернопільської та Івано-Франківської областей, підземні поштовхи також відчувалися у Хмельницькій та Вінницькій областях.
Ось як українці описують відчуття від землетрусу в Facebook-групі "Тернопільські плітки".
Також Наталія Волощук з Чорткова опублікувала відео з камери, яка "зняла вибух і як стіну хати трясло".
Відео: землетрус у Тернопільській області 23 вересня
В Україні зафіксували землетрус магнітудою 4,3 (фото: emsc-csem.org)
Нагадаємо, що буквально днями в Донецькій області зафіксували трехбалльное землетрус.