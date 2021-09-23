Ніби літак впав: українці розповіли про рідкісний землетрус і показали відео

Зазначимо, що землетрус подібної сили, хоч і згідно зі шкалою Ріхтера відноситься до категорії помірних, є досить рідкісним для території України. Хоча раптова тряска землі сьогодні близько 6:20 ранку багатьох налякала, на щастя, обійшлося без постраждалих, а дані про можливі руйнування поки не надходили.

За даними німецького науково-дослідного центру геологічних наук (GFZ), зафіксована глибина поштовхів - 60 км

"Відстані 68 км на північний захід від Чернівців, Україна / населення: 266,000 / місцевий час: 06:18:04.4 2021-09-23. 5 км на північний захід від Товсте, Україна / населення: 3200 / місцевий час: 06:18:04.4 2021-09-23", - йдеться у зведенні.

Окрім Тернопільської та Івано-Франківської областей, підземні поштовхи також відчувалися у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Ось як українці описують відчуття від землетрусу в Facebook-групі "Тернопільські плітки".

Я прокинулася вранці від того, що відчула, як трясе ліжко, на якій я спала. Трясло сильно, але недовго. Наді мною висять на стіні портрети і картини в рамках, я чула, як ті рамки стукали по стіні. І був такий звук, ніби з гори котяться великі камені... дотягнулася до телефону поруч, щоб подивитися час, було 6: 20 ...

Деренчали двері, таке відчуття, ніби проїхала велика машина під вікнами, навіть вийшла у двір - це було десь 6.18. с. Волиця Тернопільська обл.

Відчула якийсь поштовх і гул всередині тіла

Так, було, прокинулася від того, що ліжком трясло, а чоловік від того, наче б у вікно хтось щось кинув

Було відчутно, труснуло добряче, навіть уві сні відчула! Тернопіль

Відчули 06.19 хвилин був сильний один поштовх, с. Верняки, біля Збаража.

Ліжко підстрибнуло, звук - ніби літак впав.

У Вінниці легенько. Ледве відчув на вулиці. Гуділо. І світло вирубало навколо

Десь о 6.15-6.20 ранку прокинувся від гуркоту. Враження і звук були, як від вантажного поїзда, який наближається на малій швидкості

Я відчула. Ми з дочкою прокинулися від того, що ліжко хитало і скрипіло

Я прокинувся від того, що ліжко трясло - думав будили, але нікого не було. Вінницька обл.

Також Наталія Волощук з Чорткова опублікувала відео з камери, яка "зняла вибух і як стіну хати трясло".

Відео: землетрус у Тернопільській області 23 вересня

В Україні зафіксували землетрус магнітудою 4,3 (фото: emsc-csem.org)