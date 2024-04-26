9 важливих правил, які кожен повинен дотримуватись у сімейного лікаря

В Україні кожен повинен мати декларацію з сімейним лікарем, щоб отримувати медичні послуги швидко й доступно. Зокрема, варто знати про правила спілкування з лікарем.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров'я.
Фахівці розповіли, що довготривалі відносини з сімейним лікарем будуються на відкритому спілкуванні, сповненому взаємоповаги.
Потрібно дотримуватись такої етики спілкування:
Щоб укласти декларацію, знадобляться:
Оберіть метод автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:
Після цього медпрацівник заповнить декларацію в електронній формі та роздруковує. Один примірник залишається пацієнтові, інший - у закладі.
Важливо пам'ятати, що укладена декларація не дає права пацієнтам на безлімітний час лікаря. А побоювання залишитись без необхідної медичної допомоги на час відпустки свого сімейного лікаря є безпідставними.
На час відпустки одного лікаря заклад первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.
У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної меддопомоги.
Тому не слід турбувати свого сімейного лікаря під час відпустки.
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