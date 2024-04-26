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9 важливих правил, які кожен повинен дотримуватись у сімейного лікаря

Як правильно спілкуватись з сімейним лікарем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кожен повинен мати декларацію з сімейним лікарем, щоб отримувати медичні послуги швидко й доступно. Зокрема, варто знати про правила спілкування з лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров'я.

Правила спілкування

Фахівці розповіли, що довготривалі відносини з сімейним лікарем будуються на відкритому спілкуванні, сповненому взаємоповаги.

Потрібно дотримуватись такої етики спілкування:

  • будьте ввічливими - розмову починайте з привітання, назвіть своє прізвище й ім’я
  • розповідайте про причину звернення, коли лікар запитає. Нагадайте результати минулого візиту чи обстеження, якщо це важливо
  • якщо маєте результати досліджень, яких немає в електронній медкарті, підготуйте їх завчасно
  • відповідайте на уточнюючі питання та не перебивайте лікаря
  • не розмовляйте в грубій чи агресивній формі
  • не маєте толерувати зневажливе ставлення до вас. Якщо це сталось, повідомте керівника медзакладу
  • довіряйте своєму лікарю. Це означає, що ви виконуєте його поради та призначення. І не вимагаєте направлень на обстеження, які самі собі призначаєте
  • цінуйте час сімейного лікаря. Не переходьте до розмов, що не стосуються вашого здоров’я
  • цінуйте особистий час лікаря. Не дзвоніть після закінчення робочого дня, вночі

Як укласти декларацію

Щоб укласти декларацію, знадобляться:

  • документ, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника
  • документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Оберіть метод автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:

  • за власним номером мобільного телефону
  • за електронними копіями оригіналів документів
  • за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта в Реєстрі пацієнтів

Після цього медпрацівник заповнить декларацію в електронній формі та роздруковує. Один примірник залишається пацієнтові, інший - у закладі.

Важливо пам'ятати, що укладена декларація не дає права пацієнтам на безлімітний час лікаря. А побоювання залишитись без необхідної медичної допомоги на час відпустки свого сімейного лікаря є безпідставними.

На час відпустки одного лікаря заклад первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної меддопомоги.

Тому не слід турбувати свого сімейного лікаря під час відпустки.

 

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