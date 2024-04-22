Де в Україні можна зробити безоплатну планову операцію

Багато українців цікавляться питанням, де в країні роблять планову операцію безкоштовно?

На це відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.

Що треба знати тим, хто планує операцію

Планова операція, на відміну від екстреної, дозволяє пацієнтам підготуватись та обрати лікарню.

Безоплатну операцію можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір із НСЗУ на пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Уточнити, який заклад має договір на цей пакет, можна зателефонувавши за номером 16-77.

Знайти такий заклад самостійно допоможе дашборд “Укладені договори про медичне обслуговування населення…"

Відкрийте другий розділ "Карта". У фільтрах виберіть ваше місто та групу послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям". На мапі з’являться всі медзаклади з адресою та телефонами.

Операція буде безоплатною у таких випадках