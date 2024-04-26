9 важных правил, которые каждый должен соблюдать у семейного врача

Правила общения

Специалисты рассказали, что долговременные отношения с семейным врачом строятся на открытом общении, полном взаимоуважения.

Необходимо соблюдать такую этику общения:

будьте вежливы - разговор начинайте с приветствия, назовите свою фамилию и имя

рассказывайте о причине обращения, когда врач спросит. Напомните результаты прошедшего визита или обследования, если это важно

если у вас есть результаты исследований, которых нет в электронной медкарте, подготовьте их заранее

отвечайте на уточняющие вопросы и не перебивайте врача

не разговаривайте в грубой или агрессивной форме

не должны терпеть пренебрежительное отношение к вам. Если это произошло, сообщите руководителю медучреждения

доверяйте своему врачу. Это означает, что вы выполняете его советы и назначения. И не требуете направлений на обследование, которое сами себе назначаете

цените время семейного врача. Не переходите к разговорам, не касающимся вашего здоровья

цените личное время врача. Не звоните по окончании рабочего дня, ночью

Как заключить декларацию

Чтобы заключить декларацию, понадобятся:

документ, удостоверяющий личность пациента и/или его законного представителя

документ, удостоверяющий регистрацию пациента в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков

Выберите метод проверки подлинности в электронной системе здравоохранения:

по собственному номеру мобильного телефона

по электронным копиям оригиналов документов

по уникальному идентификатору другого пациента в Реестре пациентов

После этого медработник заполнит декларацию в электронной форме и распечатывает. Один экземпляр остается пациенту, другой - в заведении.

Важно помнить, что декларация не дает права пациентам на безлимитное время врача. А опасения остаться без необходимой медицинской помощи на время отпуска своего семейного врача безосновательны.

На время отпуска одного врача заведение первичной медицинской помощи обеспечивает его замену другому. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медпомощи.

Поэтому не следует беспокоить своего семейного врача во время отпуска.