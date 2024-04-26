9 важных правил, которые каждый должен соблюдать у семейного врача

В Украине каждый должен иметь декларацию с семейным врачом, чтобы получать медицинские услуги быстро и доступно. В частности, следует знать о правилах общения с врачом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.
Специалисты рассказали, что долговременные отношения с семейным врачом строятся на открытом общении, полном взаимоуважения.
Необходимо соблюдать такую этику общения:
Чтобы заключить декларацию, понадобятся:
Выберите метод проверки подлинности в электронной системе здравоохранения:
После этого медработник заполнит декларацию в электронной форме и распечатывает. Один экземпляр остается пациенту, другой - в заведении.
Важно помнить, что декларация не дает права пациентам на безлимитное время врача. А опасения остаться без необходимой медицинской помощи на время отпуска своего семейного врача безосновательны.
На время отпуска одного врача заведение первичной медицинской помощи обеспечивает его замену другому. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.
У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медпомощи.
Поэтому не следует беспокоить своего семейного врача во время отпуска.
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