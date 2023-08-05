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Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото)

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Суббота 05 августа 2023 19:30
Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото) Какие стрижки будут в моде этой осенью (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие женщины к началу нового сезона меняют свой образ. Для любительниц экспериментов стоит задуматься над новой стрижкой на осень, тем более, что в этом году в тренде аж три варианта, которые будут подходить практически всем.

О том, какие стрижку следует выбрать на осень этого года, читайте в материале ниже.

Стрижка Hush

Стилисты уверяют, что именно эта стрижка будет на пике моды этой осенью. Она уже стала мегапопулярной в США и Великобритании. Hush - это мягкая многослойная стрижка, которая хорошо сочетается с тонкой челкой или, по крайней мере, более короткими слоями волос, которые обрамляют лицо.

Безусловным преимуществом ее является то, что волосы естественным образом получают объем, а это позволяет практически обходиться без укладки. А еще - она подходит для большинства типов волос, и ее фактически можно адаптировать к любой форме лица.

Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото)Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото) Стрижка Hush подходит фактически под любой типаж (скриншот thehairbros)

Микси

Не новинкой сезона, но фаворитом останется стрижка Микси. Она предполагает переход от совсем коротких волос спереди и на макушке, к более длинным на затылке. При этом переход должен быть плавным, а задние пряди - не слишком длинными.

Эта стрижка очень хорошо сочетается с челкой. С ней стилисты советуют экспериментировать - можно ее сделать рваной, короткой или средней длины. Филированные пряди придают образу свежести и облегчают укладку - понадобится лишь немного геля или пенки, чтобы зафиксировать ее контуры.

Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото)Микси сочетает в себе элементы двух стрижек - маллет и пикси (скриншот)

Боб с ровным срезом

Эта стрижка держится в трендах еще с начала 2023 года и не уступит своих позиции этой осенью. Боб с ровным срезом - универсальный вариант, придает объем волосам и делает образ стильным.

При этом варианте стрижки длина волос должна иметь одну длину и достигать середины шеи. Классический Боб должен быть без челки, но если вам без нее никак - то делайте ее ровной.

Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото)Боб с ровным срезом лучше всего носить без челки (скриншот)

Ранее мы рассказывали о том, что парикмахер назвал идеальную стрижку после 40 лет.

Читайте также о том, как подобрать стрижку под тип лица и фигуры.

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