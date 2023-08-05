Будьте в тренде! Три самые красивые стрижки на осень 2023, которые захочет иметь любая модница (фото)

Многие женщины к началу нового сезона меняют свой образ. Для любительниц экспериментов стоит задуматься над новой стрижкой на осень, тем более, что в этом году в тренде аж три варианта, которые будут подходить практически всем.

О том, какие стрижку следует выбрать на осень этого года, читайте в материале ниже.

Стрижка Hush

Стилисты уверяют, что именно эта стрижка будет на пике моды этой осенью. Она уже стала мегапопулярной в США и Великобритании. Hush - это мягкая многослойная стрижка, которая хорошо сочетается с тонкой челкой или, по крайней мере, более короткими слоями волос, которые обрамляют лицо.

Безусловным преимуществом ее является то, что волосы естественным образом получают объем, а это позволяет практически обходиться без укладки. А еще - она подходит для большинства типов волос, и ее фактически можно адаптировать к любой форме лица.

Стрижка Hush подходит фактически под любой типаж (скриншот thehairbros)

Микси

Не новинкой сезона, но фаворитом останется стрижка Микси. Она предполагает переход от совсем коротких волос спереди и на макушке, к более длинным на затылке. При этом переход должен быть плавным, а задние пряди - не слишком длинными.

Эта стрижка очень хорошо сочетается с челкой. С ней стилисты советуют экспериментировать - можно ее сделать рваной, короткой или средней длины. Филированные пряди придают образу свежести и облегчают укладку - понадобится лишь немного геля или пенки, чтобы зафиксировать ее контуры.

Микси сочетает в себе элементы двух стрижек - маллет и пикси (скриншот)

Боб с ровным срезом

Эта стрижка держится в трендах еще с начала 2023 года и не уступит своих позиции этой осенью. Боб с ровным срезом - универсальный вариант, придает объем волосам и делает образ стильным.

При этом варианте стрижки длина волос должна иметь одну длину и достигать середины шеи. Классический Боб должен быть без челки, но если вам без нее никак - то делайте ее ровной.

Боб с ровным срезом лучше всего носить без челки (скриншот)