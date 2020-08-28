Будьте терпимее и контролируйте эмоции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 августа

Гороскоп на 28 августа (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому звезды сулят везение в пятницу, 28 августа

Гороскоп на пятницу, 28 августа, гласит о том, что последний рабочий день на этой неделе будет насыщен разными встречами, знакомствами и хлопотами по работе. Чтобы достичь успеха, стоит быть терпимее к окружающим и постараться избежать стресса.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 28 августа, и сообщили, кому звезды сулят успех. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Дела сегодня будут требовать больше усилий и внимания, но пусть вас это не пугает – вы получите то, что хотите. Избегайте конфликтов и будьте очень внимательны в финансовых операциях.

Телец. День будет гармоничным и все вокруг будет находиться в равновесии. Постарайтесь достаточно уделить времени не только работе, но и своему душевному здоровью. Внимательно отнеситесь к тому, что едите и с кем сегодня общаетесь.

Близнецы. Будьте осторожны в общении с новыми знакомыми, не исключена подлость. Не рассказывайте о своих желаниях, мечтах и идеях посторонним – результат вам не понравится. Избегайте сегодня ссор и конфликтов.

Рак. Уделите время сегодня своему здоровью или начните заниматься спортом – хорошее настроение вам обеспечено. День будет благоприятным для крупных приобретений. С окружающими поддерживайте хорошие отношения, они помогут вам осуществить давнюю мечту.

Лев. Постарайтесь сегодня при выполнении важных задач быть предельно аккуратными и внимательными, возможны ошибки. Отношения выяснять не стоит – период для этого неудачный. Вечер посвятите себе и удовольствиям.

Дева. День будет насыщенным и все дела будут получаться, звезды сулят успех. Хороший период для общения и новых знакомств. Вечер уделите любимому человеку.

Весы. Будьте сегодня аккуратны с деньгами, не совершайте необдуманных покупок и не берите в долг. У вас начинается прекрасный период, когда все задуманное будет успешно воплощаться в жизнь. Вечер посвятите своей семье.

Скорпион. Смело беритесь за серьезные дела сегодня, вы с ними справитесь. Настроение у вас будет хорошее и вы сможете насладиться жизнью. Вечером уделите время близкому человеку, создайте романтическое настроение.

Стрелец. Смело назначайте важные встречи, совещания и собеседования – все пройдет удачно. Беритесь за любую работу и занимайтесь спортом - это поможет вам быть стойкими к любым проблемам.

Козерог. Сегодня у вас есть риск потратить много сил на дела, которые не принесут удовольствие. Постарайтесь уделить время своему хобби и приятным для себя делам. Особое наслаждение стоит ждать от активного общения.

Водолей. Все проекты, знакомства, заключения договоров сегодня будут успешными. Не сидите сегодня сложа руки, беритесь за любые предложения, которые вам поступят. Все поездки и путешествия будут благоприятными.

Рыбы. График сегодня будет плотным, энергии и сил много, вы со всем легко справитесь. Вечер проведите в приятной атмосфере любви и романтики. Настройтесь на позитив и уделите внимание чему-то хорошему в своей жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи сообщили, кому повезет в финансах в сентябре, а кого ждут убытки.