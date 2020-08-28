Будьте терпиміше і контролюйте емоції: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 серпня

Гороскоп на 28 серпня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому зірки обіцяють везіння в п'ятницю, 28 серпня

Гороскоп на п'ятницю, 28 серпня, свідчить про те, що останній робочий день цього тижня буде насичений різними зустрічами, знайомствами та клопотами по роботі. Щоб досягти успіху, варто бути терпимішими до оточення і постаратися уникнути стресу.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 28 серпня, і повідомили, кому зірки обіцяють успіх. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. Справи сьогодні будуть вимагати більше зусиль і уваги, але нехай вас це не лякає – ви отримаєте те, що хочете. Уникайте конфліктів і будьте дуже уважні в фінансових операціях.

Тілець. День буде гармонійним і все навколо буде знаходитися в рівновазі. Постарайтеся приділити достатньо часу не тільки роботі, але і своєму душевному здоров'ю. Уважно поставтеся до того, що їсте і з ким сьогодні спілкуєтеся.

Близнюки. Будьте обережні в спілкуванні з новими знайомими, не виключена підлість. Не розповідайте про свої бажання, мрії та ідеї стороннім – результат вам не сподобається. Уникайте сьогодні сварок і конфліктів.

Рак. Приділіть час сьогодні своєму здоров'ю або почніть займатися спортом – гарний настрій вам забезпечено. День буде сприятливим для великих придбань. З оточенням підтримуйте хороші відносини, вони допоможуть вам здійснити давню мрію.

Лев. Постарайтеся сьогодні при виконанні важливих завдань бути гранично обережними та уважними, можливі помилки. Стосунки з'ясовувати не варто – період для цього невдалий. Вечір присвятіть собі та задоволенням.

Діва. День буде насиченим і всі справи будуть виходити, зірки обіцяють успіх. Хороший період для спілкування і нових знайомств. Вечір приділіть коханій людині.

Терези. Будьте обережні з грошима, не робіть необдуманих покупок і не беріть у борг. У вас починається прекрасний період, коли все задумане буде успішно втілюватися в життя. Вечір присвятіть своєї сім'ї.

Скорпіон. Сміливо беріться за серйозні справи сьогодні, ви з ними впораєтеся. Настрій у вас буде гарним й ви зможете насолодитися життям. Увечері приділіть час близькій людині, створіть романтичний настрій.

Стрілець. Сміливо призначайте важливі зустрічі, наради та співбесіди – все пройде вдало. Беріться за будь-яку роботу і займайтеся спортом - це допоможе вам бути стійкими до будь-яких проблем.

Козоріг. Сьогодні у вас є ризик витратити багато сил на справи, які не принесуть задоволення. Постарайтеся приділити час своєму хобі та приємним для себе справам. Особливу насолоду варто чекати від активного спілкування.

Водолій. Всі проєкти, знайомства, укладення договорів сьогодні будуть успішними. Не сидіть сьогодні склавши руки, беріться за будь-які пропозиції, які надійдуть. Всі поїздки та подорожі будуть сприятливими.

Риби. Графік сьогодні буде щільним, енергії та сил багато, ви зі всім легко впораєтеся. Вечір проведіть у приємній атмосфері любові та романтики. Налаштуйтеся на позитив і приділіть увагу чомусь хорошому у своєму житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи повідомили, кому пощастить у фінансах у вересні, а кого чекають збитки.