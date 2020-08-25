Гороскоп Таро всем знакам Зодиака на сентябрь: кого ждет прибыль, а кого - банкротство

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на сентябрь 2020 (фото: freepik)

Таролог рассказала, что готовят всем знакам Зодиака карты Таро в финансовой сфере

Гороскоп Таро на сентябрь 2020 от известного таролога подскажет, что карты приготовили всем знакам Зодиака в сфере денег, успехов на работе и продвижение по карьерной лестнице.

Таропрогноз составила для Styler украинский таролог Елена Саламандра. Эксперт дала рекомендации каждому из нас, как добиться финансовых успехов в первые дни осени.

Овен

Отличный месяц для движения вперед - к своим целям и успеху. Новые идеи, вдохновение, трудоголизм принесут успех, приятный денежный бонус. Финансовая сфера порадует Вас. Ждите прибыли, приятных трат.

Телец

Новые идеи воплотятся в жизнь. На работе проявите себя с лучшей стороны. Продуктивные отношения с коллегами и руководством. Порадует небольшая, но приятная прибыль. Удачными будут небольшие покупки и приобретения в дом.

Близнецы

Проявите себя с лучшей стороны в профессии. Потребуется показать свой характер, настойчивость, волю и трудолюбие. Руководство оценит Вас по достоинству. Основная прибыль ожидается с работы. Остерегайтесь финансовых авантюр. Сентябрь потребует Вашего внимания к бюджету. Избегайте ненужных трат.

Рак

Стабильность, прочность своих позиций в процессе. Помощь коллегам. Почувствуете свою значимость. Многие дела уладятся и порадуют отличным результатом. Ждет прибыль, денежный бонус с работы.

Лев

Продуктивный месяц в работе. Многие усилия принесут результат, уважение окружающих. Возможны новые сотрудничества, прибыль. Ожидается приятный денежный бонус. Остерегайтесь финансовых авантюр. Не давайте в долг - деньги либо не вернут, либо очень сильно задержат.

Дева

Работа в сентябре выйдет на первый план, порадует отличными результатами. Проявите лидерские качества. Руководство обратит на Вас внимание. Бюджет потребует Вашего внимания. Избегайте непредвиденных трат, импульсивных покупок.

Весы

Продуктивность, хорошие отношения с коллегами и руководством. Рабочие дела пойдут в гору. Шанс небольшой прибыли, денежного бонуса. Если захотите приобрести что-то в дом - покупка будет успешной.

Скорпион

Избегайте трудоголизма, открытых конфликтов с руководством и коллегами. Верно распределяйте свои силы. Проходящие сложности, стресс. Остерегайтесь финансовых авантюр, избегайте дачи денег в долг.

Стрелец

В работе придерживайтесь намеченного плана, проявите профессионализм и собранность. Семь раз отмерь - один отрежь. Финансы потребуют внимания. Риск незапланированных трат.

Козерог

Остерегайтесь обмана, сплетен и непроверенных фактов. Кто-то захочет подвести Вас, выставить в неприглядном свете для своей выгоды. Проявите внимание к задачам, деньгам, документам. Избегайте денежных авантюр. Средства в этом месяце лучше сберегать, чем тратить.

Водолей

Многие задачи лягут на Ваши плечи, но Вы проявите себя с лучшей стороны. Придет информация о решении важных рабочих проблем. Обучение, развитие. Финансовая сфера порадует поступлением, приятными давно задуманными тратами.

Рыбы

Проходящие конфликты с коллегами только усилят Ваш профессионализм и настойчивость. Стабильность в денежных вопросах. Постарайтесь воздерживаться от спонтанных и непродуманных покупок.

Ранее мы писали в гороскопе Таро на сентябрь, какие изменения готовит нам судьба в начале осени.

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