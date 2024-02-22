"Будьте поруч!" Дочка Ади Роговцевої у розпачі звернулася до українців

Про що просять українців

Нещодавно донька Ади Роговцевої - Катерина Степанкова - звернулась до всіх небайдужих українців із закликом допомогти благодійній організації "Дрібне сузір'ячко".

"На картці "Дрібне сузір'ячко" - 800 гривень від друга маріупольця Євгена Сокирка. Готівкою - 500 гривень від моєї сусідки Зінаїди Вікторівни, щомісячний шматок ії пенсії. І все", - наголосила жінка.

За її словами, "по свіжих дрібних запитах на ремонти машин треба тисяч 40".

Крім того, "по вже зробленому - боргів тисяч на 20".

"Допоможіть закрити це все, бо я втрачаю надію дожити до березня, коли почнуться якісь наші заробітки й ми зможемо те все покривати самі", - попросила жінка своїх підписників та решту українців.

Вона додала, що розуміє, що у багатьох, як і в неї - "ні сил, ні грошей".

"І всьому цьому ні кінця ні краю… Але! Їм потрібні машини, що їдуть! Допоможіть допомагати! Будьте поруч! Нам ще довго вистоювать", - додала акторка.

Для захисту Батьківщини потрібні ресурси (скріншот: facebook.com/kate.stepankova)

Основне про "Дрібне сузір'ячко"

"Дрібне сузір'ячко" на офіційній сторінці в Instagram називають "спонтанним координаційно-волонтерським об'єднанням".

Як волонтерський центр "Сузір'ячко" активно запрацювало практично з перших хвилин повномасштабної війни.

Центр допомоги військовим перебуває під опікою видатної української акторки театру та кіно Ади Роговцевої.

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