"Будьте рядом!" Дочь Ады Роговцевой в отчаянии обратилась к украинцам

О чем просят украинцев

Недавно дочь Ады Роговцевой - Екатерина Степанкова - обратилась ко всем неравнодушным украинцам с призывом помочь благотворительной организации "Дрібне сузір'ячко".

"На карточке "Дрібне сузір'ячко" - 800 гривен от друга мариупольца Евгения Сокирко. Наличными - 500 гривен от моей соседки Зинаиды Викторовны, ежемесячный кусок ее пенсии. И все", - подчеркнула женщина.

По ее словам, "по свежим мелким запросам на ремонты машин нужно тысяч 40".

Кроме того, "по уже сделанному - долгов тысяч на 20".

"Помогите закрыть это все, потому что я теряю надежду дожить до марта, когда начнутся какие-то наши заработки и мы сможем все покрывать сами", - попросила женщина своих подписчиков и остальных украинцев.

Она добавила, что понимает, что у многих, как и у нее - "ни сил, ни денег".

"И всему этому ни конца ни края… Но! Им нужны машины, которые едут! Помогите помогать! Будьте рядом! Нам еще долго выстаивать", - добавила актриса.

Для защиты Родины нужны ресурсы (скриншот: facebook.com/kate.stepankova)

Основное про "Дрібне сузір'ячко"

"Дрібне сузір'ячко" на официальной странице в Instagram называют "спонтанным координационно-волонтерским объединением".

Как волонтерский центр "Сузір'ячко" активно заработало практически с первых минут полномасштабной войны.

Центр помощи военным находится на попечении выдающейся украинской актрисы театра и кино Ады Роговцевой.

"Дрібне сузір'ячко" занимается: