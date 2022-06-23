Будьте осторожны во время сбора ягод: куда ходить категорически нельзя
Республика Беларусь "разрешила" украинцам в одностороннем порядке посещать леса Беларуси для сбора ягод.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль призвал жителей области не поддаваться провокациям.
Он отметил, что жители ровенского Полесья, собирая ягоды, не должны пересекать белорусскую границу, ведь с украинской стороны она закрыта.
"Будьте осторожны, это подстрекательство со стороны наших "соседей". Отнеситесь к этому сознательно и ответственно. Собираем ягоды в наших родных полесских лесах", - подчеркнул Коваль.
В каких лесах запрещено собирать ягоды
Также недавно на Совете обороны области разрешили посещать лес для сбора дикорастений в Ровенской области.
Однако, ограничения действуют только на определенных приграничных территориях. В частности, запрещено собирать ягоды в северных частях шести теробщин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.
Что ждет нарушителей
Тех, кто все-таки ходит в лес несмотря на период военного положения и пожароопасную ситуацию, могут привлечь к административной ответственности.
Прежде всего ст. 77 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.
На нарушителей, которые разводят костер в лесу, ждет штраф в размере от 1 530 до 4 250 грн.
Для выявления лиц, нарушающих установленные ограничения посещения лесов, работники государственной лесной охраны имеют право осуществлять рейды в лесных массивах и составлять протоколы за совершение административных правонарушений.
Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили об очередной провокации Беларуси.
Также мы писали, парки Киева все еще нельзя посещать.