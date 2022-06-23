Будьте осторожны во время сбора ягод: куда ходить категорически нельзя

Республика Беларусь "разрешила" украинцам в одностороннем порядке посещать леса Беларуси для сбора ягод.

Он отметил, что жители ровенского Полесья, собирая ягоды, не должны пересекать белорусскую границу, ведь с украинской стороны она закрыта.

"Будьте осторожны, это подстрекательство со стороны наших "соседей". Отнеситесь к этому сознательно и ответственно. Собираем ягоды в наших родных полесских лесах", - подчеркнул Коваль.

В каких лесах запрещено собирать ягоды

Также недавно на Совете обороны области разрешили посещать лес для сбора дикорастений в Ровенской области.

Однако, ограничения действуют только на определенных приграничных территориях. В частности, запрещено собирать ягоды в северных частях шести теробщин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

Что ждет нарушителей

Тех, кто все-таки ходит в лес несмотря на период военного положения и пожароопасную ситуацию, могут привлечь к административной ответственности.

Прежде всего ст. 77 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

На нарушителей, которые разводят костер в лесу, ждет штраф в размере от 1 530 до 4 250 грн.

Для выявления лиц, нарушающих установленные ограничения посещения лесов, работники государственной лесной охраны имеют право осуществлять рейды в лесных массивах и составлять протоколы за совершение административных правонарушений.