ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили об очередной провокации Беларуси: о чем речь

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 13:48
Украинцев предупредили об очередной провокации Беларуси: о чем речь Фото: украинцев предупредили о провокациях на границе с Беларусью (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь разрешила жителям Ровенской области пересекать границу и собирать ягоды в заповеднике Альманские болота. Это может быть очередной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"Несколько дней назад пограничный комитет Республики Беларусь сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике Альманские болота для сбора дикоросов. Отмечу, что такое решение ими принято в одностороннем порядке и это фактически провокация, потому договоренностей, которые происходили ранее по сбору дикоросов, или же информирование по линии погранично-представительского аппарата не проводились", - отметил Демченко.

Он напомнил, что Беларусь поддерживает вооруженную агрессию России, поэтому для украинцев может существовать опасность на территории соседней страны.

"Я прошу жителей приграничных территорий взвешенно относиться к этому. Отмечу, что временные места пропуска граждан через границу на этом направлении не будут функционировать и пропуск наших граждан в направлении Беларуси не будет осуществляться", - сказал спикер.

Демченко добавил, что органы местной власти Ровенской области определили места для сбора дикоросов.

Напомним, что Беларусь проведет на границе с Украиной новые мобилизационные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Украина Беларусь
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине