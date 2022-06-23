Украинцев предупредили об очередной провокации Беларуси: о чем речь

Беларусь разрешила жителям Ровенской области пересекать границу и собирать ягоды в заповеднике Альманские болота. Это может быть очередной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"Несколько дней назад пограничный комитет Республики Беларусь сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике Альманские болота для сбора дикоросов. Отмечу, что такое решение ими принято в одностороннем порядке и это фактически провокация, потому договоренностей, которые происходили ранее по сбору дикоросов, или же информирование по линии погранично-представительского аппарата не проводились", - отметил Демченко.

Он напомнил, что Беларусь поддерживает вооруженную агрессию России, поэтому для украинцев может существовать опасность на территории соседней страны.

"Я прошу жителей приграничных территорий взвешенно относиться к этому. Отмечу, что временные места пропуска граждан через границу на этом направлении не будут функционировать и пропуск наших граждан в направлении Беларуси не будет осуществляться", - сказал спикер.

Демченко добавил, что органы местной власти Ровенской области определили места для сбора дикоросов.