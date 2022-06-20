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Минная опасность. Какие парки Киева все еще нельзя посещать

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Киев, Понедельник 20 июня 2022 13:27
Минная опасность. Какие парки Киева все еще нельзя посещать Фото: небезопасные парки Киева (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве по состоянию на 20 июня запрещенно посещать 8 парковых зон. При этом все остальные парки - безопасны для прогулки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, в Киеве можно посещать все парки, кроме зон, которые не открыты, а это:

  • часть парка "Лысая гора";
  • часть парка "Киото";
  • парк “Борцов за свободу и независимость”;
  • парк "Деснянский";
  • Парк “Муромец”;
  • часть парка на острове Труханов;
  • часть парка "Пуща-Водица";
  • часть Мариинского парка.

В КГВА отметили, что все остальные парки - безопасны для посещения.

"Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования", - рассказали в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство водоемов Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей - все еще опасны. Этим регионам предстоит длительное разминирование.

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