Минная опасность. Какие парки Киева все еще нельзя посещать

В Киеве по состоянию на 20 июня запрещенно посещать 8 парковых зон. При этом все остальные парки - безопасны для прогулки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, в Киеве можно посещать все парки, кроме зон, которые не открыты, а это:

часть парка "Лысая гора";

часть парка "Киото";

парк “Борцов за свободу и независимость”;

парк "Деснянский";

Парк “Муромец”;

часть парка на острове Труханов;

часть парка "Пуща-Водица";

часть Мариинского парка.

В КГВА отметили, что все остальные парки - безопасны для посещения.

"Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования", - рассказали в администрации.