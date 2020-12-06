Будьте очень осторожны: специалисты рассказали, кому нельзя есть мандарины

В Украине начался сезон мандарин, и это яркие оранжевые плоды появились в большинстве торговых точек и рынков страны. Они притягивают взор и манят желанием полакомиться. Однако этот фрукт не всем одинаково полезен и имеет строгие противопоказания.

Настоящие и дозревшие мандарины - сладкие. В них содержится до 10,5% сахара, витамины С, В1, В2, провитамин А, свободные органические кислоты, фитонциды, пектиновые вещества и минеральные соли. Их можно употреблять в чистом виде или же делать из них сок.

Мандарины очень полезны и их одинаково любят дети и взрослые, так как они сладкие и вкусные, а период созревания выпадает на конец осени и начало зимы.

Однако употреблять в пищу их можно далеко не всем. Специалисты рекомендуют ограничивать употребление мандарин беременным женщинам, особенно на последних сроках. Также их стоит аккуратно употреблять кормящим мамам.

Полностью отказаться от этого фрукта стоит тем, у кого есть проблемы желудочно-кишечного тракта. Большое количество кислоты негативно повлияет на язву, колит и гастрит. Стоит отметить, что такое ограничение касается не только мандарин, а и любых других цитрусовых фруктов.

Людям, у которых нет особых противопоказаний, стоит также быть осторожнее с мандаринами. Если употреблять их в неограниченном количестве, то это может вызвать аллергическую реакцию – крапивницу, высыпания на коже, а в более тяжелых случаях – спровоцировать отеки и даже анафилактический шок.

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