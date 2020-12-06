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Будьте дуже обережні: фахівці розповіли, кому не можна їсти мандарини

Автор: Анна Шиканова

В Україні розпочався сезон мандарин, і це яскраві помаранчеві плоди з'явилися в більшості торгових точок і ринків країни. Вони притягують погляд і манять бажанням поласувати. Однак цей фрукт не всім однаково корисний і має суворі протипоказання.

Справжні та достиглі мандарини - солодкі. У них міститься до 10,5% цукру, вітаміни С, В1, В2, провітамін А, вільні органічні кислоти, фітонциди, пектинові речовини та мінеральні солі. Їх можна вживати в чистому вигляді або ж робити з них сік.

Мандарини дуже корисні і їх однаково люблять діти та дорослі, через те, що вони солодкі та смачні, а період дозрівання випадає на кінець осені та початок зими.

Проте вживати в їжу їх можна далеко не всім. Фахівці рекомендують обмежувати вживання мандарин вагітним жінкам, особливо на останніх термінах. Також їх варто акуратно вживати мамам, що годують немовлят.

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Повністю відмовитися від цього фрукта варто тим, у кого є проблеми шлунково-кишкового тракту. Велика кількість кислоти негативно вплине на виразку, коліт і гастрит. Варто відзначити, що таке обмеження стосується не тільки мандарин, а і будь-яких інших цитрусових фруктів.

Людям, у яких немає особливих протипоказань, також варто бути обережніше з мандаринами. Якщо вживати їх в необмеженій кількості, то це може викликати алергічну реакцію – кропив'янку, висипи на шкірі, а в більш важких випадках – спровокувати набряки та навіть анафілактичний шок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали найкорисніші фрукти для здоров'я легенів.

А також розповідали про те, що лікарі розвіяли міфи про користь часнику проти інфекцій.

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