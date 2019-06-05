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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    05.06.2019 - 15:43
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве областей ожидаются дожди и грозы

По прогнозам синоптиков погода в Украине 5 мая резко ухудшится, в частности в большинстве областей ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр". 

Сообщается, что сегодня днем в большинстве областей ожидаются грозы. В отдельных районах (кроме северных и восточных областей)  град и шквалы до 15-20 м / с.  

В южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области в течение всего дня ожидаются грозы и град.

Отметим, ранее "Укргидрометцентр" сообщал, что погода в Украине будет преимущественно дождливой, также ожидаются грозы. Температура воздуха днем прогреется до +30 градусов.

 Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что в большинстве областей Украины пройдут дожди или ливни, а также ожидаются грозы. Во время гроз возможны шквалы и град. В северо-восточной часть Украины, Сумской и Харьковской областях будет без существенных осадков. Однако, среду в восточных областях прогнозируется порывистый ветер.

Также в Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность

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