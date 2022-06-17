Будьте осторожны! Названы причины, почему мужчина может разорвать отношения

Начать отношения и построить их в самом начале - не так уж и сложно. А вот сохранить их со временем становится вызовом для любой пары. У мужчин и женщин свои взгляды на то, что уместно и неуместно в отношениях и порой оба пола теряются в догадках - "а что пошло не так?"

Что может подтолкнуть мужчину к мысли о прекращении отношений - читайте в материале ниже.

Она меня игнорирует

Женщина по своей природе привыкла переключать все внимание на себя. А для мужчин такое поведение очень болезненно, так как именно они считаются ведущими в любых отношениях.

Они очень чувствительны к изменениям в отношении собственной персоны и могут сильно расстраиваться, когда любимая женщина больше уделяет время работе, подругам, новому проекту. Или же находит себе увлечение, которые лишает возможности побыть вечером наедине, или на выходных. Чаще всего мужчины начинают высказывать претензии прямо - "тебе твой проект дороже меня".

И поверьте, это не эгоизм, а скорее сигнал к тому, что женщине нужно срочно искать баланс между сферами своей жизни или принять решение, что важнее - качество ваших отношений или собственные интересы.

Она общается с бывшим

Даже самый понимающий и умудренный опыт партнер будет относиться к такому общение сложно. Особенно на ранних стадиях отношений или же, если ваш экс станет вашим близким другом.

Тут дело не столько в ревности (хотя, и она может присутствовать), сколько непринятие вашим партнером сам факт того, что вам регулярно пишет, звонит или видится лично парень, с которым ранее вас связывали сексуальные отношения.

Немного другая ситуация, если этот бывший - ваш муж, с которым у вас есть общие дети и вы расстались цивилизованно. Тут можно всех перезнакомить и договориться об определенных правилах и чаще всего ваш новый избранник будет спокойно воспринимать ваши разговоры с бывшим о детях.

А вот с партнерами, с которыми по какой-то причине "не срослось", но вы остались с друзьями - очень близко дружить не стоит. Вам придется долго и доходчиво объяснять любимому, что у вас только дружба и ничего, кроме дружбы. И есть мужчины, которые просто не в состояние принять такую ситуацию.

Она меня использует

И тут речь не об отношениях, где изначально все обговорено. Тут о ситуации, когда женщина хитрит или же просто не понимает, что приносит боль своим поведением близкому человеку.

Необязательно женщина использует мужчину в финансовом плане, она может и закрывать эмоциональные дыры с помощью партнера.

Мужчины, как правило, начинаю чувствовать, что их используют и такой союз быстро начинает лететь в пропасть. В нем нет привязанности и искренних чувств. И только слепо влюбленный мужчина готов мириться с таким положением дел.