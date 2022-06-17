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Будьте обережні! Названо причини, чому чоловік може розірвати стосунки

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П'ятниця 17 червня 2022 18:20
Будьте обережні! Названо причини, чому чоловік може розірвати стосунки Фото: Чому чоловік може розірвати стосунки (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Почати стосунки та побудувати їх на самому початку - не так вже й складно. А ось зберегти їх з часом стає викликом для будь-якої пари. У чоловіків і жінок свої погляди на те, що доречно і недоречно в стосунках і часом обидві статі губляться в здогадах - "а що пішло не так?"

Що може підштовхнути чоловіка до думки про припинення стосунків - читайте в матеріалі нижче.

Вона мене ігнорує

Жінка за своєю природою звикла перемикати всю увагу на себе. А для чоловіків така поведінка дуже болісна, бо саме вони вважаються лідерами в будь-яких стосунках.

Вони дуже чутливі до змін щодо власної персони та можуть сильно засмучуватися, коли кохана жінка більше приділяє час роботі, подругам, новому проєкту. Або ж знаходить собі захоплення, які позбавляє можливості побути ввечері наодинці, або на вихідних. Найчастіше чоловіки починають висловлювати претензії прямо - "тобі твій проєкт дорожче мене".

І повірте, це не егоїзм, а скоріше сигнал до того, що жінці потрібно терміново шукати баланс між сферами свого життя або прийняти рішення, що важливіше - якість ваших відносин або власні інтереси.

Вона спілкується з колишнім

Навіть самий розуміє і навчений досвід партнер буде ставитися до такого спілкування складно. Особливо на ранніх стадіях відносин або ж, якщо ваш екс стане вашим близьким другом.

Тут справа не стільки в ревнощах (хоча, і вони може бути присутніми), скільки неприйняття вашим партнером сам факт того, що вам регулярно пише, дзвонить або бачиться особисто хлопець, з яким раніше вас пов'язували сексуальні стосунки.

Трохи інша ситуація, якщо цей колишній - ваш чоловік, з яким у вас є спільні діти та ви розлучилися цивілізовано. Тут можна всіх перезнайомити та домовитися про певні правила і найчастіше ваш новий обранець буде спокійно сприймати ваші розмови з колишнім про дітей.

А ось з партнерами, з якими з якоїсь причини "не зрослося", але ви залишилися з друзями - дуже близько дружити не варто. Вам доведеться довго і дохідливо пояснювати коханому, що у вас тільки дружба і нічого, крім дружби. І є чоловіки, які просто не в змозі прийняти таку ситуацію.

Вона мене використовує

І тут мова не про стосунки, де спочатку все обговорено. Тут про ситуацію, коли жінка хитрує або ж просто не розуміє, що приносить біль своєю поведінкою близькій людині.

Необов'язково жінка використовує чоловіка в фінансовому плані, вона може і закривати емоційні діри за допомогою партнера.

Чоловіки, як правило, починаю відчувати, що їх використовують і такий союз швидко починає летіти в прірву. У ньому немає прихильності та щирих почуттів. І тільки сліпо закоханий чоловік готовий миритися з таким станом справ.

До речі, раніше ми розповідали про те, які фрази не варто говорити вашим близьким, які захищають Україну на фронті.

А ще ми писали про те, які почуття та емоції ми часто плутаємо з любов'ю.

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