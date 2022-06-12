Будьте осторожны! Киевлянам объяснили, почему часто гремят взрывы

Жители и гости Киева нередко слышат звуки взрывов, и чаще особо громко бывает на правом берегу столицы. Это связано с проведением разминирования территорий в пригороде и других местах в области, которые были оккупированы российскими войсками. Процессы продолжаются, и локации полностью обезопасят еще не скоро.
Об этом рассказал руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
Как отметил чиновник, на освобожденных территорях области все еще опасно, там остается немало мин, растяжек, гранат и прочих взрывоопасных предметов, а также боеприпасов.
"Пиротехнические группы работают над уничтожением взрывоопасных предметов, которые оставили после себя рашисты. Должны понимать, что деоккупированные территории остаются опасными. Будьте осторожны и осмотрительны!" - предостерегает он.
В Киевской ОВА обратили внимание, что в области территория, которая нуждается в разминировании, по своим размерам равна площади Бельгии.
Сейчас уже обезврежено более 41 тысячи взрывоопасных предметов. Процессом занимаются военные саперы и пиротехники, работники ГСЧС, полицейские и частные гуманитарные компании. Мины и снаряды специалисты уничтожают путем подрыва в безопасных местах, но звуки от взрывов доносятся до определенных районов и массивов в Киеве.
Жителей Киева и области призывают быть бдительными и осторожными, пользоваться асфальтными дорогами и не посещать леса.
Кроме того, в КГГА настоятельно не рекомендуют в условиях военного положения посещать пляжи и зоны отдыха на природе, дно акваторий столичных пляжей проверяют на наличие взрывоопасных предметов.
Так, в Киеве строго запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также заезжать туда на любом транспорте.
"Часть лесных территорий была зоной боевых действий, и там до сих пор могут оставаться взрывоопасные предметы", - объясняют чиновники.
Напомним, перед этим в МВД рассказали, что возле Киевского моря сейчас очень опасно, так как там остается много российских мин, боекомплектов, взрывчатки. Кроме того, зафиксированы трагические случаи подрыва людей около водоема.
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