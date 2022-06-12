Будьте обережні! Киянам пояснили, чому часто гримлять вибухи

Як зазначив чиновник, на звільнених територіях області все ще небезпечно, там залишається чимало мін, розтяжок, гранат та інших вибухонебезпечних предметів, а також боєприпасів.

"Піротехнічні групи працюють над знищенням вибухонебезпечних предметів, які залишили після себе рашисти. Маємо розуміти, що деокуповані території залишаються небезпечними. Будьте обережними та обачними!" - застерігає він.

У Київській ОВВА звернули увагу, що в області територія, яка потребує розмінування, за своїми розмірами дорівнює площі Бельгії.

Наразі вже знешкоджено понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. Процесом займаються військові сапери та піротехніки, працівники ДСНС, поліцейські та приватні гуманітарні компанії. Міни і снаряди фахівці знищують шляхом підриву в безпечних місцях, та звуки від вибухів доносяться до певних районів і масивів у Києві.

Жителів Києва та області закликають бути пильними та обережними, користуватися асфальтними дорогами і не відвідувати ліси.

Крім того, в КМДА настійно не рекомендують в умовах воєнного стану відвідувати пляжі та зони відпочинку на природі, дно акваторій столичних пляжів перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів.

Так, у Києві суворо заборонено відвідувати ліси і лісопаркові зони, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті.

"Частина лісових територій була зоною бойових дій, і там досі можуть залишатися вибухонебезпечні предмети", - пояснюють чиновники.