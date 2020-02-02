Будьте осторожны: этим знакам Зодиака стоит быть начеку в феврале

Гороскоп на 2020 год гласит, что Белая Металлическая Крыса принесет всем представителям зодиакального созвездия в новом году много позитивных и кардинальных изменений, а февраль станет месяцем любви, чувственных наслаждений и решения многих проблем.

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на начало февраля и предупредили, каким знакам Зодиака стоит быть более осторожными и осмотрительными.

Близнецы

Астрологи советуют не брать Близнецами на себя решение всех проблем, как дома, так и на работе. Стоит делегировать задачи по возможности, чтобы это не привело к упадку сил. Для того, чтобы подзарядиться энергией, стоит сделать вылазку на природу и ограничить общение с представителями агрессивных знаков Зодиака. В финансовой сфере стоит пересмотреть отношение к тратам и начать экономить.

Весы

В ближайшую неделю Весов может накрыть апатия, и желание бросить работу. Такое состояние негативно скажется и на ближайшем окружении. Астрологи рекомендуют не поддаваться мрачным мыслям и не идти на открытые конфликты с близкими людьми. Для того, чтобы справиться с трудностями, стоит побольше находиться в компании единомышленников и друзей.

Стрелец

Звезды предупреждают об опасности, которая грозит на этой неделе Стрельцам. Представители этого знака будут испытывать злость и обиду, и астрологи рекомендуют от этих чувств избавиться как можно быстрее, так как они начнут ломать планы и могут испортить отношения с близкими. Для того, чтобы снизить негатив первых дней февраля, стоит поговорить со старыми проверенными друзьями, а к близким проявить терпение и снисходительность.