Все горы будут покоряться: кому из знаков Зодиака неслыханно повезет

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на 2020 год обещает этим знакам Зодиака головокружительный успех

Гороскоп на 2020 год гласит, что Белая Металлическая Крыса станет весьма неоднозначной для всех знаков Зодиака. Одним она принесет возможность начать что-то новое и достичь невероятного успеха, а другим – трудности и испытания.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых жизнь начнет меняться в лучшую сторону прямо с января, ведь согласно китайскому гороскопу, Белая Металлическая Крыса вступит в свои права только с 25 января.

Тельцы

Звезды говорят, что 2020 год станет для Тельцов отличным периодом и особенно приятной окажутся первые полгода. В начале года не стоит терять здравомыслие и принимать поспешные решения и это поможет сохранить самое важное. В марте придет вдохновение и легкость, которая поможет добиться невероятного успеха и кардинально изменить жизнь к лучшему. В конце года все дела будут складываться удачно и возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни.

Львы

Год станет для Львов благоприятным и в первые месяцы получится сделать то, что не удавалось ранее. Возможен прорыв в важном деле и исправление ошибок прошлого. Придется принимать важные решения в профессиональной и личной сфере. Звезды сулят вступление в брак и приобретение недвижимости. В декабре стоит слушать свою интуицию, так как только она даст понять, стоит ли кардинально менять всю свою жизнь.

Козероги

Год будет насыщенным и сложным, но очень интересным и богатым на различные события. Скучать не придется, так как изменения будут происходить с большой скоростью и нужно будет постоянно держать руку на пульсе. До весны стоит заниматься сбором информации и посвятить себя общению с людьми. В середине лета появится возможность достичь важную цель, которая ранее была недоступна. Осень будет очень плодотворной в плане работы, и результат превысит все ожидания.