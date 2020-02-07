ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Будьте обережні: цим знакам Зодіаку загрожує небезпека в лютому

STYLERЖиття    07.02.2020 - 06:33
Будьте обережні: цим знакам Зодіаку загрожує небезпека в лютому
Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у лютому варто бути уважніше і обачніше

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що Білий Металевий Щур буде цілком прихильний до всіх представників зодіакального сузір'я у 2020 році. Рік буде наповнений важливими подіями, докорінними змінами та поїздками.

Лютий, за словами астрологів, буде досить спокійним місяцем, проте деяким знакам Зодіаку варто бути обережніше та обачніше в різних аспектах життя.

Близнюки

Зірки обіцяють Близнюкам уповільнення в деяких аспектах життя. Лютий варто приділити виправленням і переробленню чого-небудь, а ось починати нові проєкти не рекомендується. Також не варто здійснювати поїздки, великі покупки та пластичні операції.

Леви

Левам у лютому астрологи рекомендують слідкувати за фінансами. Не варто підписувати неперевірені договори, відмовитися від спонтанних витрат і покупки великої техніки. Середину місяця найкраще присвятити ретельному плануванню подорожі.

Стрільці

Представникам цього знаку Зодіаку варто в лютому трохи зменшити оберти та дозволити подіям відбуватися самим по собі. Не варто купувати техніку для будинку, а також укладати робочі контракти. До фінансів варто поставитися особливо обережно – гроші, які будуть узяті в борг або в кредит в лютому, буде дуже складно і клопітно повертати.

Риби

Астрологи попереджають, що Риб в лютому почне тягнути в минуле, а це загрожує необдуманими вчинками та конфліктами. Всі починання та серйозні рішення варто відкласти до початку березня, а у другій половині лютого варто уважно перечитувати документи.

Ці знаки Зодіаку скоро збагатяться: головні щасливчики лютого Захоплюючі пригоди: лютий принесе цим знакам Зодіаку неймовірну любов
Новини України гороскопзнаки Зодиакаастрологастрология
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся