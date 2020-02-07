Будьте обережні: цим знакам Зодіаку загрожує небезпека в лютому

Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у лютому варто бути уважніше і обачніше

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що Білий Металевий Щур буде цілком прихильний до всіх представників зодіакального сузір'я у 2020 році. Рік буде наповнений важливими подіями, докорінними змінами та поїздками.

Лютий, за словами астрологів, буде досить спокійним місяцем, проте деяким знакам Зодіаку варто бути обережніше та обачніше в різних аспектах життя.

Близнюки

Зірки обіцяють Близнюкам уповільнення в деяких аспектах життя. Лютий варто приділити виправленням і переробленню чого-небудь, а ось починати нові проєкти не рекомендується. Також не варто здійснювати поїздки, великі покупки та пластичні операції.

Леви

Левам у лютому астрологи рекомендують слідкувати за фінансами. Не варто підписувати неперевірені договори, відмовитися від спонтанних витрат і покупки великої техніки. Середину місяця найкраще присвятити ретельному плануванню подорожі.

Стрільці

Представникам цього знаку Зодіаку варто в лютому трохи зменшити оберти та дозволити подіям відбуватися самим по собі. Не варто купувати техніку для будинку, а також укладати робочі контракти. До фінансів варто поставитися особливо обережно – гроші, які будуть узяті в борг або в кредит в лютому, буде дуже складно і клопітно повертати.

Риби

Астрологи попереджають, що Риб в лютому почне тягнути в минуле, а це загрожує необдуманими вчинками та конфліктами. Всі починання та серйозні рішення варто відкласти до початку березня, а у другій половині лютого варто уважно перечитувати документи.