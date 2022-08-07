Будьте осторожны с деньгами и не стройте важные планы: гороскоп для каждого знака Зодиака с 8 по 14 августа

Гороскоп на ближайшую неделю говорит о том, что всем знакам Зодиака стоит быть осторожнее с финансовыми операциями и не строить важные планы. Воздержитесь от подписания документов, оформления кредитов и не давайте далеко идущие обещания.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Овны на этой неделе почувствуют нехватку финансовых средств. Ни в коем случае не ведитесь на авантюрные предложения.
За помощью можете обратиться к влиятельным знакомым или к родителям. Но обращайтесь не с позиции, что вам все должны, а проявите должное уважение.
Представители Тельцов на этой неделе будут балансировать между работой и домом. И, к сожалению, это не всегда будет получаться. Постарайтесь домашнее настроение (какое бы оно не было) оставлять дома, а рабочее - на работе.
Не стоит вступать в конфронтацию с руководством. Так же постарайтесь избежать конфликта с мамой /или отцом партнера.
Близнецам не стоит планировать на этой неделе поездку за границу. Если решили взять кредит в банке, наберитесь терпения и тщательно подготовьте все необходимые документы. А вот заняться здоровьем - самое оптимальное время. Не упустите его.
Раки, на этой неделе не вкладывайте деньги в банк и не заключайте договор на длительное страхование. Чревато потерей финансов.
Но заключать сделки с иностранными партнерами будет чрезвычайно выгодно. Сейчас хороший период для решения любых юридических вопросов.
Львам придется попотеть на работе. И это мягко сказано. Не доверяйте своим партнерам или сотрудникам. Проверяйте все, что может повлиять на вашу репутацию или карьеру.
Большая вероятность кризиса в отношениях с любимыми. Любой конфликт может закончиться разрывом отношений.
Представителям знака Девы необходимо быть очень аккуратными с юридической документацией на работе. Возможна подстава. Зато в амурных делах с иностранцем у вас будет все на лучшем уровне: и "бабочки в животе", и "крылья за спиной", и "полеты в облаках", и "все звезды только для вас".
Представителям Весов следует удержаться от "походов налево". Так же поработайте над обеспечением безопасности для своего дома. Если хотите вкладывать деньги в акции или играть на бирже – то лучше отказаться от этой идеи.
Но, если вы мечтали о четвероногом члене семьи – эта неделя самая подходящая для реализации своей мечты.
У Скорпионов, кто на этой неделе надеялся завершить регистрационные дела по квартирному вопросу/или дома, стоит расслабиться. Вы познаете всю глубину бюрократии в этом направлении.
Так же с партнером может вспыхнуть конфликт на ровном месте и к примирению вы будете идти очень долго. Поэтому Take it easy - это девиз вашей недели.
Стрельцы на этой неделе максимум внимания работе, документации, техническим заданиям, тестированию программ. Халатность в этих вопросах будет иметь печальные последствия. Так же будьте внимательны по дороге на работу и с работы.
Если рассчитывали на этой неделе получить выплаты государственной помощи, то придется подождать. Она будет не вовремя. Зато любимое хобби принесет первые дивиденды.
Козерогам не стоит на этой неделе рисковать своими и чужими деньгами. Игра на бирже или в казино будет провальная. Но хорошо получится укрепить свое хобби дополнительными навыками и знаниями. Можно записаться на курсы вождения.
Водолеям не стоит на этой неделе планировать хирургические операции. (Но это не касается экстренных случаев). Так же дома с домашними будет очень как не просто. Кто-то из домашних вызовет у вас обиду и холодность в отношении к нему/ней.
Если есть возможность уединиться на это время на даче/природе/спа-отеле и получить психологическую релаксацию – воспользуйтесь этой возможностью.
Рыбам необходимо быть чрезвычайно внимательными на дороге, а также в использовании электрических приборов. Не забывайте использовать защитные кремы от солнца. Велика опасность серьезных солнечных ожогов.
Очень много общения будет при встречах в больших коллективах. Или у вас очень возрастет популярность в интернет комьюнити.
Кстати, ранее мы писали о том, что пророчат звезды каждому знаку Зодиака на август 2022.
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