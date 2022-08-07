Будьте осторожны с деньгами и не стройте важные планы: гороскоп для каждого знака Зодиака с 8 по 14 августа

Овен

Овны на этой неделе почувствуют нехватку финансовых средств. Ни в коем случае не ведитесь на авантюрные предложения.

За помощью можете обратиться к влиятельным знакомым или к родителям. Но обращайтесь не с позиции, что вам все должны, а проявите должное уважение.

Телец

Представители Тельцов на этой неделе будут балансировать между работой и домом. И, к сожалению, это не всегда будет получаться. Постарайтесь домашнее настроение (какое бы оно не было) оставлять дома, а рабочее - на работе.

Не стоит вступать в конфронтацию с руководством. Так же постарайтесь избежать конфликта с мамой /или отцом партнера.

Близнецы

Близнецам не стоит планировать на этой неделе поездку за границу. Если решили взять кредит в банке, наберитесь терпения и тщательно подготовьте все необходимые документы. А вот заняться здоровьем - самое оптимальное время. Не упустите его.

Рак

Раки, на этой неделе не вкладывайте деньги в банк и не заключайте договор на длительное страхование. Чревато потерей финансов.

Но заключать сделки с иностранными партнерами будет чрезвычайно выгодно. Сейчас хороший период для решения любых юридических вопросов.

Лев

Львам придется попотеть на работе. И это мягко сказано. Не доверяйте своим партнерам или сотрудникам. Проверяйте все, что может повлиять на вашу репутацию или карьеру.

Большая вероятность кризиса в отношениях с любимыми. Любой конфликт может закончиться разрывом отношений.

Дева

Представителям знака Девы необходимо быть очень аккуратными с юридической документацией на работе. Возможна подстава. Зато в амурных делах с иностранцем у вас будет все на лучшем уровне: и "бабочки в животе", и "крылья за спиной", и "полеты в облаках", и "все звезды только для вас".

Весы

Представителям Весов следует удержаться от "походов налево". Так же поработайте над обеспечением безопасности для своего дома. Если хотите вкладывать деньги в акции или играть на бирже – то лучше отказаться от этой идеи.

Но, если вы мечтали о четвероногом члене семьи – эта неделя самая подходящая для реализации своей мечты.

Скорпион

У Скорпионов, кто на этой неделе надеялся завершить регистрационные дела по квартирному вопросу/или дома, стоит расслабиться. Вы познаете всю глубину бюрократии в этом направлении.

Так же с партнером может вспыхнуть конфликт на ровном месте и к примирению вы будете идти очень долго. Поэтому Take it easy - это девиз вашей недели.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе максимум внимания работе, документации, техническим заданиям, тестированию программ. Халатность в этих вопросах будет иметь печальные последствия. Так же будьте внимательны по дороге на работу и с работы.

Если рассчитывали на этой неделе получить выплаты государственной помощи, то придется подождать. Она будет не вовремя. Зато любимое хобби принесет первые дивиденды.

Козерог

Козерогам не стоит на этой неделе рисковать своими и чужими деньгами. Игра на бирже или в казино будет провальная. Но хорошо получится укрепить свое хобби дополнительными навыками и знаниями. Можно записаться на курсы вождения.

Водолей

Водолеям не стоит на этой неделе планировать хирургические операции. (Но это не касается экстренных случаев). Так же дома с домашними будет очень как не просто. Кто-то из домашних вызовет у вас обиду и холодность в отношении к нему/ней.

Если есть возможность уединиться на это время на даче/природе/спа-отеле и получить психологическую релаксацию – воспользуйтесь этой возможностью.

Рыбы

Рыбам необходимо быть чрезвычайно внимательными на дороге, а также в использовании электрических приборов. Не забывайте использовать защитные кремы от солнца. Велика опасность серьезных солнечных ожогов.

Очень много общения будет при встречах в больших коллективах. Или у вас очень возрастет популярность в интернет комьюнити.