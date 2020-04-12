Будьте осторожнее: ученые сделали новое открытие о коронавирусе

Коронавирус - ученые сделали новое открытие (фото: РБК-Украина)

Коронавирус постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы

Коронавирус 2020 продолжает уносить одну за другой жизни людей. Чтобы предотвратить данную ситуацию, ученые стараются разобраться, откуда взялся вирус, как он распространяется и что с этим делать. Не так давно исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря 2019 года по март 2020 и выяснили, что в мире распространяется три штамма COVID-19. Об этом информирует Daily Mail.

Исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц, отнесли к типу А. Удивительным оказалось то, что он не был самым распространенным в Китае.

Тип A распространен в Австралии и США. Примерно две трети американских образцов принадлежали к типу А. В то время как эпицентр пандемии в Китае был в основном поражен типом В.

В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также идет распространение коронавируса типа B. Тип C произошел от типа B и пришел в Европу через Сингапур.

Анализ данных показывает, что оригинальный штамм коронавируса мог распространяться в Китае еще в начале осени 2019. А штамм B существовал уже в канун Рождества. Это означает, что вирус мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Руководитель исследования доктор Питер Форстер предположил, что штамм С не мутирует, однако призвал относиться к его открытию с осторожностью, ведь вирусу свойственно изменять геном, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях.

Напомним, что Комаровский рассказал, могут ли коты заразить хозяев коронавирусом.

Мы писали, когда будет готова вакцина от коронавируса, названа точная дата.

А также о том, что эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе и пояснил, почему карантин не поможет.