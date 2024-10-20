Будьте обережними. Як Місяць вплине на цей день і на коли планувати важливі справи

Що варто врахувати у першій половині доби

"20 жовтня з 12:19 до 13:58 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків", - розповіла астролог.

Планети та світила, які потрапляють під дію потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні впливати на людей. Такі градуси дають можливість реалізуватися, знайти щастя, успіх, задоволення. Також вони дають оптимізм, радість, дива.

"Цей градус у Близнюках вважається вишуканим, аристократичним. Таким, що обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в оволодінні як матеріальними, так і духовними цінностями. Сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю", - пояснила Соловйова.

Окрім цього, такий градус приносить щастя у будь-якій діловій сфері. Особливо він впливає на успіх різноманітних товариств, асоціацій, альянсів, об'єднань, в основі яких полягає колегіальна діяльність.

Гороскоп на неділю (ілюстрація: freeepik.com)

Як Місяць вплине на другу половину доби

А потім, вже з 19:00 до 20:40 Місяць опиниться у руйнівному градусі, також у Близнюках. І такий градус приносить випробовування на міцність.

"Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри. У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат", - розповіла експерт.

Тому вона дала наступні поради:

не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри

будьте обережними у виборі друзів

не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося

не ставте себе у залежність від оточуючих

не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок

не призначайте на цей період (з 19:00 до 20:40) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця.

"Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - резюмувала астролог.